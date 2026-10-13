Akamai Guardicore Segmentation은 본래의 목적에 맞게 선택했지만, 클라우드 전환 프로세스를 관리하는 데도 활용했습니다. 이 솔루션이 없었다면 모든 과정을 직접 처리해야 했을 것입니다.

가장 주목할 만한 점은 환경의 복잡성에도 불구하고 전체 연결 구조에 대한 가시성을 확보할 수 있다는 점입니다. 오늘날에는 하이브리드 환경이 존재하기 때문에 환경에 대한 매우 광범위하고 복잡한 시야를 확보해야 합니다.

현재 Akamai Guardicore Segmentation 솔루션이 제공하는 정보를 기반으로 수정 및 개선하고 새로운 투자를 진행하기도 합니다. 이를 통해 보안에 대한 확신을 가지고 기술 분석가들이 객관적인 정보를 바탕으로 조치를 취할 수 있습니다. 더 이상 접속 제어 장비를 보유하지 싶지 않습니다. 클라우드에서 접속을 제어하고 싶습니다.

사이버 공격으로 인한 모든 피해를 정확하게 정량화할 수 있는 방법이 없기 때문에, CIO에게는 솔루션을 바라보는 시각을 바꾸라는 조언을 드리고 싶습니다. 솔루션을 연구하고, 솔루션에 대한 찬반 논거를 만들고, 시장 자체의 수치, 데이터, 사실로 이를 뒷받침해야 합니다. 이는 회사에 매우 중요한 투자이며 사이버 보안 인시던트로 인해 발생하는 비용을 두 배, 심지어 세 배까지 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.