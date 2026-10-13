저는 Unimed Porto Alegre의 기술 및 디지털 솔루션 책임자인 크리스티아누 실베이라(Cristiano Silveira)입니다.
Unimed Porto Alegre 의료 업무 협동조합에는 현재 690만 명의 환자와 이들을 돌보는 6900명의 의사가 있습니다. 따라서 기술은 기본적이고 필수적이면서도 없어서는 안 될 요소라고 말할 수 있습니다.
저는 Unimed Porto Alegre의 기술 및 디지털 솔루션 책임자인 크리스티아누 실베이라(Cristiano Silveira)입니다.
Unimed Porto Alegre 의료 업무 협동조합에는 현재 690만 명의 환자와 이들을 돌보는 6900명의 의사가 있습니다. 따라서 기술은 기본적이고 필수적이면서도 없어서는 안 될 요소라고 말할 수 있습니다.
가장 큰 문제는 데이터 보안입니다. 의료 협동조합으로서 매우 민감한 데이터를 다루고 있기 때문입니다.
“Guardicore는 매우 강력한 툴입니다. 확실한 기반을 가진 강력한 솔루션으로서 몇 가지 기능을 매우 손쉽게 구축할 수 있습니다.”- 크리스티아누 실베이라(Cristiano Silveira), Unimed Porto Alegre의 기술 및 디지털 솔루션 책임자
원격 근무 시스템이 도입되면서 데이터 경계와 관련해 다른 형태의 보호 수단을 고려하게 되었습니다. 그래서 환경에 유입되는 데이터를 더 잘 제어할 수 있는 기술을 찾기 위해 시장을 탐색했습니다. 마이크로세그멘테이션은 의도한 방식으로만 접속되는 환경을 보호할 수 있다는 점에서 우리의 목적에 완벽히 부합했습니다.
구체적으로 Akamai Guardicore Segmentation 솔루션을 선택하게 된 것은 클라우드 전환 프로젝트를 매우 빠르게 완료해야 했기 때문이었습니다. 물리적 데이터센터에 있는 환경의 모든 통합과 상호 관계를 매핑해 클라우드로 이전해야 했습니다.
Akamai Guardicore Segmentation은 매우 강력한 툴입니다. 기반이 확실한 강력한 솔루션으로서 몇 가지 기능은 매우 손쉽게 구축할 수 있습니다. Akamai Guardicore Segmentation을 통해 팀은 다른 관점을 갖게 되었고, 환경이 서로 어떻게 연관되어 있는지 더 잘 이해할 수 있게 되었습니다.
Akamai Guardicore Segmentation은 본래의 목적에 맞게 선택했지만, 클라우드 전환 프로세스를 관리하는 데도 활용했습니다. 이 솔루션이 없었다면 모든 과정을 직접 처리해야 했을 것입니다.
가장 주목할 만한 점은 환경의 복잡성에도 불구하고 전체 연결 구조에 대한 가시성을 확보할 수 있다는 점입니다. 오늘날에는 하이브리드 환경이 존재하기 때문에 환경에 대한 매우 광범위하고 복잡한 시야를 확보해야 합니다.
현재 Akamai Guardicore Segmentation 솔루션이 제공하는 정보를 기반으로 수정 및 개선하고 새로운 투자를 진행하기도 합니다. 이를 통해 보안에 대한 확신을 가지고 기술 분석가들이 객관적인 정보를 바탕으로 조치를 취할 수 있습니다. 더 이상 접속 제어 장비를 보유하지 싶지 않습니다. 클라우드에서 접속을 제어하고 싶습니다.
사이버 공격으로 인한 모든 피해를 정확하게 정량화할 수 있는 방법이 없기 때문에, CIO에게는 솔루션을 바라보는 시각을 바꾸라는 조언을 드리고 싶습니다. 솔루션을 연구하고, 솔루션에 대한 찬반 논거를 만들고, 시장 자체의 수치, 데이터, 사실로 이를 뒷받침해야 합니다. 이는 회사에 매우 중요한 투자이며 사이버 보안 인시던트로 인해 발생하는 비용을 두 배, 심지어 세 배까지 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
Unimed는 1967년에 설립된 브라질의 의료 사업 협동조합이자 의료 보험 운영사로, 자본에 기반한 의료 보험의 대안으로 설립되었습니다. 10만 5000명 이상의 소속 의사, 386개 지사, 1500만 명 이상의 가입자를 보유한 세계 최대 규모의 의료협동조합으로 알려져 있습니다.
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