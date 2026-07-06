Computing

Die Preise von LKE beziehen sich auf die Ressourcen, die Sie verbrauchen – Computing-Instanzen, NodeBalancer und Volumes. Upgrade auf unsere Hochverfügbarkeits-Steuerebene (High Availability, HA) für 60 USD pro Cluster pro Monat.



LKE-Enterprise bietet Ihnen alle Funktionen von LKE und umfasst Hochverfügbarkeit (HA) sowie eine dedizierte Control Plane für 300 USD pro Cluster und Monat.

