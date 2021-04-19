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Akamai bei den Gartner Peer Insights Customers’ Choice Awards 2021 für seine Web Application Firewalls ausgezeichnet

Lorenz Jakober

Verfasser

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April 19, 2021

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Lorenz Jakober

Akamai wurde zum zweiten Mal als Gartner Peer Insights Customers’ Choice für seine Web Application Firewalls ausgezeichnet. 

Gartner definiert Web Application Firewalls (WAFs) als „Lösungen zum Schutz von Webanwendungen und APIs vor einer Vielzahl von Angriffen, einschließlich automatisierter Angriffe (Bots), Injection und Denial of Service (DoS) auf Anwendungsebene. WAFs sollten einen signaturbasierten Schutz bieten und auch positive Sicherheitsmodelle (automatische Zulassungslisten) und/oder Anomalieerkennung unterstützen.“

Bei Gartner Peer Insights Customers’ Choice werden Anbieter und Produkte ausgezeichnet, die von ihren Kunden hoch bewertet werden. Die von Gartner gesammelten Daten stellen eine umfangreiche Übersicht der Softwareprodukte dar, die von IT-Experten in Unternehmen am meisten geschätzt werden.

Die Kunden, die Akamai für Gartner Peer Insights bewertet haben, wiesen verschiedenste Unternehmensgrößen auf – mit einem jährlichen Umsatz von unter 50 Millionen bis über 30 Milliarden US-Dollar.  Darüber hinaus umfassen die 5-Sterne-Bewertungen wichtige Branchen wie Finanzen, Einzelhandel, Fertigung, Medien, Kommunikation, Energie und Versorgung, Transport und mehr. 

Die Erfahrungsberichte von Akamai-Kunden enthielten Aussagen wie:

„Akamai lässt andere Sicherheitsunternehmen alt aussehen.“ – Führungskraft für Sicherheits- und Risikomanagement im Einzelhandel

„Akamai Kona Site Defender ist ein Muss für unser Sicherheitsprogramm!“ – Senior Cybersecurity Engineer in der Finanzbranche

„Top-WAF-Lösung, perfekte Abdeckung, Erkennung und Prävention“ – Risk and Operations Security Manager in der Medienbranche

„Leistungsstark, aber einfach zu verwalten“ – Techniker in der Fertigungsindustrie

„Großartige Partnerschaft und optimale Flexibilität dank branchenführenden Services und Lösungen“ – SVP Technology Engineering in der Finanzbranche

Wir möchten allen unseren Kunden für ihre Unterstützung und Partnerschaft bei der Bewältigung der größten und komplexesten Herausforderungen im Bereich Cybersicherheit des Internets danken.

Zusätzliche Informationen

_______________________________________________________________________________________

Die Auszeichnung Gartner Peer Insights Customers’ Choice ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen und wird hierin mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner Peer Insights Customers’ Choice stellt subjektive Meinungen einzelner Bewertungen und Daten von Endnutzern dar, die anhand einer dokumentierten Methodik ausgewertet werden. Sie stellen weder die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen noch eine Empfehlung dar.

Gartner unterstützt keine der Anbieter, Produkte oder Dienste, die in seinen Forschungspublikationen erwähnt werden, und rät Technologienutzern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Attributen auszuwählen. Forschungspublikationen von Gartner geben die Ansichten der Gartner-Forschungsabteilung wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung aus, einschließlich Gewährleistungen der Handelsüblichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“: Web Application Firewalls, Peer Contributors, 25. März 2021

Lorenz Jakober

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Lorenz Jakober

April 19, 2021

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