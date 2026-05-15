El nuevo estudio de Akamai sobre el estado de la inferencia de IA identifica una brecha crítica en la infraestructura: el 50 % de las implementaciones de IA en producción tienen dificultades para mantener la latencia a escala. El estudio revela que, aunque la inferencia de la IA se ha trasladado a los casos de uso más importantes para la empresa, las arquitecturas de nube centralizadas han creado una barrera de latencia que impide que las organizaciones escalen de forma efectiva. Lea el informe para obtener más información.



Más información sobre el límite de latencia: el 64 % de las organizaciones necesitan tiempos de respuesta inferiores a 250 ms para sus principales casos de uso, pero los sistemas centralizados siguen siendo el principal cuello de botella para el rendimiento.

el 64 % de las organizaciones necesitan tiempos de respuesta inferiores a 250 ms para sus principales casos de uso, pero los sistemas centralizados siguen siendo el principal cuello de botella para el rendimiento. Conozca los requisitos de proximidad: el 60 % de los profesionales reconocen que la ejecución de la inferencia más cerca de los usuarios finales es fundamental para el éxito de la producción, aunque el 46 % sigue vinculado a regiones de nube única.

el 60 % de los profesionales reconocen que la ejecución de la inferencia más cerca de los usuarios finales es fundamental para el éxito de la producción, aunque el 46 % sigue vinculado a regiones de nube única. Afronte los desafíos de escalabilidad: el 50 % de los equipos citan la latencia en los picos de carga como su principal restricción de escalabilidad, lo que obliga a adoptar una dirección del tráfico automatizada y la distribución de los recursos informáticos.

Descargue el informe completo para ver más información sobre los desafíos de infraestructura a los que se enfrentan los profesionales de la IA en la actualidad.