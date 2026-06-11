Der neue Forschungsbericht von Akamai, Der Zustand von KI-Inferenz, identifiziert eine kritische Infrastrukturlücke, bei der 50 % of KI-Implementierungen in der Produktion Schwierigkeiten haben, die Latenzzeiten in großem Maßstab aufrechtzuerhalten. Die Studie zeigt, dass die KI-Inferenz zwar in geschäftskritische Anwendungsfälle Einzug gehalten hat, aber zentralisierte Cloudarchitekturen eine Latenzbarriere geschaffen haben, die Unternehmen daran hindert, effektiv zu skalieren. Lesen Sie den Bericht, um mehr zu erfahren.



Erfahren Sie mehr über die Latenzbarriere: 64 % der Unternehmen benötigen Reaktionszeiten von weniger als 250 ms für ihre wichtigsten Anwendungsfälle, doch zentralisierte Systeme bleiben ein Hauptengpass für die Performance.

64 % der Unternehmen benötigen Reaktionszeiten von weniger als 250 ms für ihre wichtigsten Anwendungsfälle, doch zentralisierte Systeme bleiben ein Hauptengpass für die Performance. Ermitteln Sie die Anforderungen an die Nähe: 60 % der Anwender erkennen an, dass die Inferenz näher an den Endnutzern für den Produktionserfolg entscheidend ist, obwohl 46 % weiterhin an Einzelcloud-Regionen gebunden sind.

60 % der Anwender erkennen an, dass die Inferenz näher an den Endnutzern für den Produktionserfolg entscheidend ist, obwohl 46 % weiterhin an Einzelcloud-Regionen gebunden sind. Meistern von Skalierungsherausforderungen: 50 % der Teams nennen Latenz bei Spitzenlast als ihre größte Skalierungseinschränkung, was einen Wechsel hin zu automatisierter Verkehrssteuerung und verteilter Datenverarbeitung erzwingt.

Laden Sie den vollständigen Bericht herunter, um mehr über die Infrastrukturprobleme zu erfahren, mit denen sich KI-Experten heute konfrontiert sehen.