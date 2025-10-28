AI: L'edge è tutto ciò che vi serve

L'Akamai Inference Cloud è una piattaforma cloud full-stack che consente alle organizzazioni di creare, proteggere e ottimizzare sull'edge le applicazioni basate sull'intelligenza artificiale.

La piattaforma è stata progettata per supportare sistemi agentici che si adattano agli utenti, comunicano con altri agenti e agiscono in tempo reale.

Le funzioni principali includono GPU NVIDIA Blackwell, sistemi Kubernetes gestiti, database vettoriali e sicurezza basata sull'AI.

La piattaforma supporta tre utenti specifici: tecnici addetti alle operazioni dell'apprendimento automatico, ingegneri AI e architetti di sistemi agentici.

L'Akamai Inference Cloud offre una base affidabile, sicura e scalabile per implementare ovunque gli avanzati sistemi basati sull'intelligenza artificiale.

Nel 2017, un articolo stilato da alcuni ricercatori ha cambiato in modo silenzioso il corso della tecnologia. Questo articolo dal titoloAttention Is All You Need ha introdotto l'architettura Transformer, un nuovo tipo di modello per l'elaborazione di linguaggio e dati che presto sarebbe stato alla base di quasi tutti i principali progressi compiuti nell'intelligenza artificiale (AI). All'epoca, la rivoluzione era limitata principalmente ai circoli accademici e degli sviluppatori.

Cinque anni dopo, nel novembre 2022, OpenAI ha lanciato ChatGPT. Per la prima volta, un pubblico più ampio ha potuto interagire in prima persona con un sistema basato su ciò che questa architettura ha reso possibile. È stato uno sguardo a un nuovo tipo di interfaccia, non solo con le macchine, ma con le stesse conoscenze.

Ora, appena tre anni dopo il lancio, OpenAI segnala più di 700 milioni di utenti attivi alla settimana.

Il World Economic Forum ha notato che l'intelligenza artificiale sta introducendo una doppia rivoluzione per la forza lavoro. Da un lato, l'automazione genera un'eccessiva capacità nei ruoli consolidati. Dall'altro lato, la domanda di intelligenza artificiale sta accelerando più rapidamente di quanto i sistemi di assunzione e istruzione possano adattarsi. Anche i vecchi modelli per il lavoro (e per il modo in cui prepariamo le persone a farlo) si stanno evolvendo rapidamente.

Questa è la fine dell'inizio.