Concetti chiave
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L'assistenza fornita da esperti, senza ostacoli.
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I servizi AI Professional Services offrono una guida fornita dagli esperti a ogni cliente, non solo ai principali livelli di assistenza.
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Conoscere prima di creare.
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La nostra categoria "Assess" diagnostica il livello della tua AI e la associa a progetti con ambito prestabilito per investire in una roadmap invece di provare esperimenti scollegati tra loro.
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Scalare senza sorprese.
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Dall'implementazione sicura all'architettura ottimizzata per l'edge, teniamo sotto controllo costi di elaborazione, latenza, governance e minacce durante il passaggio dal progetto pilota alla fase di produzione.