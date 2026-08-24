Points à retenir
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Un accompagnement d'experts, sans exclusivité.
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Les services AI Professional Services mettent l'expertise de nos spécialistes à la portée de tous les clients, et pas uniquement de ceux bénéficiant des niveaux de service les plus élevés.
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Évaluez avant de concevoir.
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Notre offre Assess (Évaluation) vous aide à évaluer votre niveau de maturité en matière d'IA et à le traduire en projets à périmètre défini, afin d'investir dans une feuille de route structurée plutôt que dans une série d'expérimentations isolées.
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Une montée en charge sans imprévus.
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Qu'il s'agisse de déploiements sécurisés ou d'architectures optimisées pour la bordure de l'Internet, nous vous aidons à garder le contrôle des coûts de calcul, de la latence, de la gouvernance et des menaces, du pilote à la mise en production.