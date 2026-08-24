Principais conclusões
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Ajuda especializada, sem restrições.
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Os Serviços profissionais de IA oferecem orientação especializada a todos os clientes, e não apenas aos que possuem os planos mais avançados.
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Saiba antes de construir.
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Nossa categoria "Avaliar" analisa o seu nível de maturidade em inteligência artificial e o relaciona a projetos com escopo definido, permitindo que você invista em um plano estratégico em vez de realizar experimentos isolados.
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Escala sem surpresas.
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Desde a implementação segura até a arquitetura otimizada para edge, mantemos sob controle os custos de computação, a latência, a governança e as ameaças adversas durante a transição do projeto piloto para a produção.