Gli attacchi basati sull'intelligenza artificiale, spesso, di per sé non sono nuove vulnerabilità zero-day. Tuttavia, i criminali possono utilizzare l'intelligenza artificiale per automatizzare le operazioni di ricognizione, personalizzare le campagne di social engineering, identificare le vulnerabilità latenti e coordinare gli attacchi in grado di apprendere e di adattarsi rapidamente alle risposte dei sistemi di difesa. Inoltre, il tempo che intercorre tra l'individuazione e lo sfruttamento delle vulnerabilità è sceso da settimane o mesi a poche ore o minuti. Questo è il rischio reale nell'era dell'AI.