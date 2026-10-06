Gli attacchi basati sull'intelligenza artificiale, spesso, di per sé non sono nuove vulnerabilità zero-day. Tuttavia, i criminali possono utilizzare l'intelligenza artificiale per automatizzare le operazioni di ricognizione, personalizzare le campagne di social engineering, identificare le vulnerabilità latenti e coordinare gli attacchi in grado di apprendere e di adattarsi rapidamente alle risposte dei sistemi di difesa. Inoltre, il tempo che intercorre tra l'individuazione e lo sfruttamento delle vulnerabilità è sceso da settimane o mesi a poche ore o minuti. Questo è il rischio reale nell'era dell'AI.
L'AI sta cambiando il modo di lavorare di persone e agenti e il modo con cui i criminali trasformano rapidamente le vulnerabilità in interruzioni delle attività aziendali
Le persone utilizzano sempre più spesso agenti AI per trasferire i dati, chiamare le API, richiamare gli strumenti e connettere i servizi in ambienti cloud e on-premise. Allo stesso tempo, l'intelligenza artificiale aiuta i criminali a individuare e sfruttare le vulnerabilità più velocemente. Una sicurezza resiliente deve seguire ogni interazione man mano che il lavoro basato sull'intelligenza artificiale si evolve.
Akamai AI Security protegge il lavoro basato sull'intelligenza artificiale e le interazioni digitali con un'intelligence che si adatta in tempo reale
Akamai riunisce funzioni di visibilità, applicazione delle policy edge-to-client e capacità di contenere gli attacchi est-ovest per ridurre le vulnerabilità, controllare le attività di persone e agenti, proteggere le applicazioni e le API e contenere gli attacchi prima che si diffondano.
Riduci la superficie di attacco con un'intelligence collettiva e comportamentale che apprende più velocemente dei criminali
Gli esperti di analisi comportamentale basata sull'AI e di sicurezza delle persone identificano rapidamente le TTP emergenti, gli abusi della logica aziendale, le minacce alle API e gli attacchi di bot. Applica queste informazioni all'interno di applicazioni, API, sistemi di intelligenza artificiale, interazioni utente e infrastrutture per ridurre in modo proattivo le vulnerabilità.
Riduci la superficie di attacco con un'intelligence collettiva e comportamentale che apprende più velocemente dei criminali
Gli esperti di analisi comportamentale basata sull'AI e di sicurezza delle persone identificano rapidamente le TTP emergenti, gli abusi della logica aziendale, le minacce alle API e gli attacchi di bot. Applica queste informazioni all'interno di applicazioni, API, sistemi di intelligenza artificiale, interazioni utente e infrastrutture per ridurre in modo proattivo le vulnerabilità.
Limita il movimento laterale e proteggi ogni interazione umana e agentica
Limita il movimento laterale e riduci al minimo il raggio d'azione degli attacchi implementando controlli di sicurezza granulari in tutto l'ambiente distribuito.
Applica una governance adattiva per utenti, applicazioni, API e agenti AI, verificando continuamente intenti, identità e comportamenti.
Verifica e applica i controlli di sicurezza man mano che l'ambiente dell'AI cambia e si evolve rapidamente
Assicurati che le policy e i controlli di sicurezza si adattino in tempo reale e rimangano efficaci in un ambiente in continua evoluzione basato sull'intelligenza artificiale. Una sicurezza frammentata può rendere la tua azienda vulnerabile agli avanzati attacchi basati sull'intelligenza artificiale. Akamai aiuta a verificare i controlli, a identificare le deviazioni involontarie delle policy e a risolvere rapidamente le lacune presenti nel sistema di sicurezza.
Verifica e applica i controlli di sicurezza man mano che l'ambiente dell'AI cambia e si evolve rapidamente
Assicurati che le policy e i controlli di sicurezza si adattino in tempo reale e rimangano efficaci in un ambiente in continua evoluzione basato sull'intelligenza artificiale. Una sicurezza frammentata può rendere la tua azienda vulnerabile agli avanzati attacchi basati sull'intelligenza artificiale. Akamai aiuta a verificare i controlli, a identificare le deviazioni involontarie delle policy e a risolvere rapidamente le lacune presenti nel sistema di sicurezza.
Crea la resilienza riducendo le vulnerabilità, contenendo gli attacchi e mantenendo controlli efficaci man mano che il lavoro basato sull'intelligenza artificiale si evolve
La prevenzione rimane essenziale, ma non è più sufficiente. Le organizzazioni devono presumere che alcuni attacchi riusciranno e progettare il loro sistema di sicurezza in modo da adattarsi, contenere le interruzioni, recuperare rapidamente e ridurre al minimo l'impatto sulle attività aziendali. La gamma delle soluzioni, l'intelligence, le funzioni di automazione e la scalabilità distribuita di Akamai forniscono le basi per raggiungere la resilienza informatica nell'era dell'AI.
Proteggi le interazioni, le applicazioni, le API e l'infrastruttura critica dalle minacce automatizzate
Le soluzioni per la sicurezza dell'AI di Akamai, supportate da una piattaforma sull'edge globale e dall'intelligence sulle minacce in tempo reale, ti aiutano a:
- Gestire le interazioni degli utenti e dell'agentic AI
- Proteggere le applicazioni, le API e i modelli di AI più importanti
- Realizzare un'infrastruttura resiliente che potenzia i carichi di lavoro basati sull'AI e riduce al minimo l'impatto del movimento laterale
Proteggi le interazioni, le applicazioni, le API e l'infrastruttura critica dalle minacce automatizzate
Le soluzioni per la sicurezza dell'AI di Akamai, supportate da una piattaforma sull'edge globale e dall'intelligence sulle minacce in tempo reale, ti aiutano a:
- Gestire le interazioni degli utenti e dell'agentic AI
- Proteggere le applicazioni, le API e i modelli di AI più importanti
- Realizzare un'infrastruttura resiliente che potenzia i carichi di lavoro basati sull'AI e riduce al minimo l'impatto del movimento laterale
Scopri le soluzioni di Akamai per gestire e proteggere le interazioni, i carichi di lavoro, le app e l'infrastruttura dell'intelligenza artificiale
Gli attacchi basati sull'intelligenza artificiale possono scoprire, usare a scopi dannosi e sfruttare le vulnerabilità in pochi minuti. Akamai aiuta i clienti a proteggere le operazioni aziendali da queste minacce, fornendo un set completo di soluzioni, un'intelligence adattiva in tempo reale ed esperti umani in grado di prevenire e contenere gli attacchi.
Proteggi la rete dal movimento laterale e limita il raggio d'azione degli attacchi
Promuovi la resilienza operativa e proteggi le applicazioni aziendali, le reti ibride e i dati critici con controlli Zero Trust che limitano il movimento laterale e riducono al minimo le interruzioni delle attività aziendali.
Utilizza la microsegmentazione per ridurre il raggio d'azione dei sistemi compromessi ed evitare che le minacce si diffondano nell'ambiente. Applica le autorizzazioni minime richieste e verifica i limiti di affidabilità per gli utenti umani e le interazioni agentiche.
Proteggi applicazioni, API e app basate sull'AI
Scopri e riduci i rischi per app, API e applicazioni basate sull'AI con la visibilità, l'esecuzione di test e la protezione adattiva.
Utilizza le funzioni di rilevamento basate sull'intelligenza artificiale, i sistemi di protezione sull'edge e l'esecuzione rapida di patch virtuali per ridurre le vulnerabilità mentre i team addetti alla sicurezza esaminano e mitigano le minacce.
Proteggi l'infrastruttura critica dagli attacchi basati sull'intelligenza artificiale
Rafforza il sistema di sicurezza dell'infrastruttura distribuita e ibrida con una protezione intelligente in grado di rilevare rischi e lacune nella sicurezza e di applicare policy coerenti on-premise, nel cloud e sull'edge.
Se il DNS viene interrotto, si blocca anche la presenza aziendale online. Monitora l'attività del DNS, identifica le configurazioni errate e proteggi gli ambienti del DNS multicloud, difendendo, al contempo, dagli attacchi DDoS basati sull'AI più veloci e adattivi.
Blocca bot, agenti e abusi automatizzati
Identifica e gestisci le richieste provenienti da utenti, bot, script, browser headless e agenti basati sull'intelligenza artificiale prima che vengano segnalati eventuali abusi.
Rileva l'automazione dannosa, proteggi le experience digitali e riduci l'impatto degli attacchi automatizzati con controlli intelligenti in grado di adattarsi alle minacce in continua evoluzione.
Proteggi i sistemi dell'AI aziendale dagli attacchi e impedisci l'esposizione dei dati sensibili
I sistemi dell'AI aziendale, spesso, possono contenere preziose informazioni proprietarie e dati sensibili, pertanto sono gli obiettivi maggiormente presi di mira dai criminali.
Proteggi i sistemi dell'AI applicando sistemi di protezione alle interazioni in entrata e in uscita.
Previeni gli attacchi di prompt injection, il jailbreaking, le violazioni delle policy, l'esposizione dei dati sensibili e un comportamento non sicuro dei modelli.
Proteggi le interazioni dell'AI con utenti e agenti
Sebbene i sistemi basati sull'intelligenza artificiale riescano a promuovere l'innovazione, introducono anche una nuova superficie di rischio per le aziende.
Controlla prompt, risposte, azioni di agenti e scambi di dati nei sistemi di AI, SaaS, web e applicazioni desktop con visibilità in tempo reale, gestione delle policy centralizzata, intelligence nel cloud e applicazione adattiva a livello di interazione.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
I CISO e i responsabili della sicurezza aziendale devono adottare l'intelligenza artificiale in modo disciplinato, piuttosto che provarla senza restrizioni o vietarla del tutto. Ciò richiede la definizione di policy a livello aziendale in grado di definire strumenti e casi di utilizzo approvati per l'intelligenza artificiale, l'applicazione di controlli Zero Trust sulle modalità di accesso ai dati sensibili da parte di agenti AI o software basati sull'intelligenza artificiale, l'adozione di modelli di AI aziendale protetti dal rischio di poisoning dei prompt e l'allineamento dei controlli con il potenziale impatto aziendale e normativo di ciascun caso di utilizzo.
Esistono diverse aree che possono essere sfruttate dagli attacchi basati sull'AI, tra cui:
- Superfici di attacco non adeguatamente protette. Ad esempio, la deviazione involontaria delle policy e le protezioni inadeguate per API, DNS, applicazioni e sottoreti possono essere esposte allo sfruttamento basato sull'intelligenza artificiale.
- Una segmentazione inadeguata e le policy Zero Trust che consentono agli agenti AI di operare con il massimo dei privilegi richiamando le API, recuperando i dati sensibili o eseguendo il codice. Inoltre, queste policy non possono limitare il movimento laterale degli autori di attacchi basati sull'AI se e quando violano la rete di un'organizzazione.
- Uso di AI ombra non autorizzata da parte dei dipendenti.
I sistemi di AI non sono di per sé un vettore di attacco. Non lasciano alcuna firma e, spesso, operano come un livello di ragionamento che accelera l'individuazione di vulnerabilità latenti e crea attacchi adattivi. Nessun provider di soluzioni per la sicurezza può affermare di riuscire a prevenire tutti gli attacchi informatici basati sull'intelligenza artificiale.
Tuttavia, Akamai offre una serie completa di soluzioni per la sicurezza dell'AI che aiutano le organizzazioni a rilevare le vulnerabilità in modo proattivo, ridurre la loro esposizione, limitare il movimento laterale, controllare e proteggere le interazioni agentiche e adottare un solido sistema di sicurezza. La scalabilità globale, la capacità distribuita sull'edge, l'intelligence adattiva in tempo reale e il team globale di esperti della sicurezza umana di Akamai offrono ai clienti la sicurezza più efficace contro le minacce basate sull'AI.
Akamai aiuta le aziende a proteggere i propri sistemi di AI dagli attacchi e a prevenire l'esposizione dei dati sensibili fornendo un firewall LLM dedicato. La soluzione di Akamai protegge attivamente da attacchi di prompt injection, jailbreaking e dalla fuga di informazioni sensibili o personali. La soluzione fornisce, inoltre, audit trail e la governance dei modelli necessaria per mantenere la conformità e allinearsi ai quadri normativi di settore.
Una soluzione efficace per la sicurezza dell'AI deve fornire visibilità sulle aree in cui viene utilizzata l'intelligenza artificiale, proteggere le applicazioni e le API basate sull'AI, controllare l'accesso a modelli e dati, rilevare attività dannose o anomale e impedire ai sistemi di AI di intraprendere azioni non autorizzate.
Le soluzioni per la sicurezza dell'AI si integrano con l'architettura del sistema di sicurezza esistente di un'organizzazione invece di creare un piano di controllo isolato. Le soluzioni devono essere indipendenti dal modello e devono proteggere l'intera superficie dell'ambiente digitale, inclusi gli ambienti ibridi e i sistemi locali.
Infine, le soluzioni per la sicurezza dell'AI più efficaci sono supportate da un'infrastruttura distribuita globale che raccoglie informazioni sull'edge della rete in tempo reale, può applicare la sicurezza sull'edge in tempo reale e combinare le competenze in materia di sicurezza degli utenti ai segnali automatizzati.
Risorse
Prepara le difese per i rischi legati all'AI
Le funzionalità avanzate dell'AI possono accelerare le attività di individuazione, verifica e sfruttamento da parte dei criminali prima che i team possano reagire. Parla con Akamai di come:
- Identificare le applicazioni esposte, le API e i percorsi degli attacchi
- Contenere il movimento laterale e ridurre il raggio d'azione degli attacchi
- Bloccare bot, agenti e operazioni di ricognizione automatizzate
- Proteggere le applicazioni e le API durante la mitigazione dei problemi
- Rafforzare i sistemi di difesa multilivello per le minacce basate sull'intelligenza artificiale