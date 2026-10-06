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IDC MarketScapeがAkamaiを「Worldwide WAAP Platforms」部門のリーダーに選出

適切なWAAPを選定するためのガイダンスを入手する

IDC MarketScapeは、戦略と能力の観点から13のベンダーを評価しました。抜粋をダウンロードして以下の内容をご確認ください。

  • WebアプリとAPIのセキュリティを再形成するトレンド
  • 強力なWAAPプラットフォームを特徴づける機能
  • Akamaiが「リーダー」として評価された理由
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