AI使用制御とは、組織内の人間やAIエージェントがAIツールとどのようにインタラクションを行うか（どのアプリケーションを使用するか、どのアイデンティティを使用してAIツールにアクセスするか、どのデータを共有するか、どのようなアクションの実行が許可されるか）を管理する取り組みです。これはネットワーク接続部ではなく、インタラクションポイントで動作するため、アプリケーションレベルの制御とは異なります。
Akamai Workforce ProtectorはどのようにAIの使用を制御するのか
Akamai Workforce Protectorは、従業員やAIエージェントが実際にデータをやり取りするインタラクションポイントでセキュリティを直接適用します。それによって、どのAIツールやアイデンティティが使用されているか、どのデータがプロンプトやアップロードに含まれているかを明らかにし、リアルタイムで警告、秘匿化、ブロック、ガイドを行うポリシーを設定できます。
組織が把握していないAIツールを見つける
どのアイデンティティがAIツールにアクセスしているか、それは企業アイデンティティか個人アイデンティティか、どのくらいの頻度で行われているかを明らかにします。AI導入に関する推測ではなく、実用的で正確なインベントリを把握できます。
AIツールへの接続だけでなく、インタラクションの内容を把握する
デスクトップアプリケーションや、ブラウザーセッションを介さないエージェント駆動型ワークフローなど、AI使用を構成するプロンプト、応答、アップロード、コピー&ペースト操作を監視できます。あらゆるインタラクションの全コンテキスト（アプリケーション、アイデンティティ、データ、実行されたアクション）を把握できます。
機微な情報がモデルに到達するのを阻止する
新しいプロキシの導入、トラフィックの再ルーティング、従業員の働き方の変更を行うことなく展開可能。ポリシーはインタラクションポイントで適用されるため、レイテンシーが増加することはなく、インフラプロジェクトを計画する必要もありません。すでに実行しているセキュリティアーキテクチャを置き換えるのではなく、拡張します。
AIが実際に使用されるインタラクションポイントにおけるセキュリティ
Workforce Protectorは、ユーザー、AIアプリケーション、エージェントがデータをやり取りするポイントで稼働します。すべてのインタラクション（どのアプリケーションが、どのアイデンティティによって、どのデータに対して、どのようなアクションを行ったか）がポリシーに照らしてリアルタイムで評価されます。ポリシー適用は、ログを確認した後ではなく、データを送信する前に行われます。
AI使用制御をサポートする製品
Workforce Protectorは、従業員がAIをどのように使用するかを管理します。その不足部分を補完するために、関連するAkamai製品が内部システムへのプライベートアクセス、不正AIエージェントによるラテラルムーブメント（横方向の移動）を防ぐためのセグメンテーション、強力なアイデンティティ認証、アウトバウンドWebトラフィックの保護を提供します。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
ブロックは、すべてのツール使用を同等に扱います。AI使用制御は、承認されているツールと承認されていないツール、企業アイデンティティと個人アイデンティティ、定型的なプロンプトと規制対象データを含むプロンプトを区別します。これにより、リスクをもたらす特定のインタラクションを阻止しつつ、生産的なAI使用を可能にすることができます。
シャドーAIとは、組織が承認していない、または組織が把握していないAIツールの使用を指します。従業員は通常のWebセッション、個人アカウント、ブラウザー拡張機能、デスクトップアプリケーションを介してそのようなツールを使用するため、検知が困難です。ネットワーク制御やエンドポイント制御では、どのツールが、どのアイデンティティで使用され、どのデータを共有したのかを捕捉することなく、接続履歴が記録される場合があります。
はい。AI使用制御により、誰かが企業アイデンティティではなく個人アイデンティティで認証を行ってAIツールにアクセスしたことを検知し、状況に応じて異なるポリシーを適用する（ユーザーに警告を行う、送信可能なデータを制限する、または企業アカウントの使用を義務付ける）ことができます。これにより、AIアクティビティが企業アイデンティティシステムに認識されないという問題が解消されます。
両方です。AIアクティビティは、デスクトップアプリケーションや自動化されたワークフロー、あるいは人間が介在することなく他のエージェントやサービスとインタラクションを行うエージェントを通じて、ブラウザーセッションの外側で行われることが増えています。ブラウザートラフィックのみを管理する場合、それらのチャネルは監視されません。
いいえ。Akamai Workforce Protectorはインタラクションポイントで制御を行うため、新たなプロキシ、トラフィックの再ルーティング、従業員の働き方の変更は必要ありません。既存のアイデンティティ、SIEM、DLPへの投資はそのまま維持され、それまではなかった可視性が得られます。
規制当局は、AIシステムが規制対象のデータを処理する際にそのデータがどのように扱われるかを組織が明らかにすることをますます求めるようになっています。AI使用制御は、どのAIツールが、どのアイデンティティで使用され、どのデータがやり取りされたかを記録し、組織がデータ保持やトレーニングの状況をコントロールできないモデルに機微な情報が到達する前にポリシーを適用します。
リソース
従業員が実際にどのようにAIを使用しているかを把握することができます
Akamai Workforce Protectorのデモを申し込み、AI使用制御が実際にどのように機能するのかをご確認ください。
- 従業員によってどのAIツールやアイデンティティが使用されているかを把握できます
- リアルタイムのポリシー適用により、どのようにユーザーに対して警告、秘匿化、ブロック、ガイドが行われるのかを確認できます
- 個人AIアカウント、拡張機能、エージェントをどのように制御するのかを確認できます