シャドーAIとは、組織が承認していない、または組織が把握していないAIツールの使用を指します。従業員は通常のWebセッション、個人アカウント、ブラウザー拡張機能、デスクトップアプリケーションを介してそのようなツールを使用するため、検知が困難です。ネットワーク制御やエンドポイント制御では、どのツールが、どのアイデンティティで使用され、どのデータを共有したのかを捕捉することなく、接続履歴が記録される場合があります。

