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GPUのプランと料金

お客様のAIワークロードに適した、優れた価格対性能比を実現するGPUをお選びください

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GPUプラン

AkamaiのGPUポートフォリオは、NVIDIAのGPUを幅広く提供しており、お客様はユースケースに合わせて最適なGPUを選択し、LKEと仮想マシンの両方で利用できます。

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See pricing for:
GPU Plans

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition

プラン時間単位料金RAMGPUVRAMvCPUストレージ転送ネットワークイン／アウト 
RTX PRO 6000 Blackwell x1$3.00176 GB196 GB161024 GB0 TB40／16 Gbpsアクセス権をリクエスト
RTX PRO 6000 Blackwell x2$6.00352 GB2192 GB322048 GB0 TB40／16 Gbpsアクセス権をリクエスト
RTX PRO 6000 Blackwell x4$12.00704 GB4384 GB644096 GB0 TB40／16 Gbpsアクセス権をリクエスト
RTX PRO 6000 Blackwell x8$24.001408 GB8768 GB1286144 GB0 TB40／16 Gbpsアクセス権をリクエスト

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

NVIDIA RTX™ 4000 Ada 世代

プラン時間単位料金RAMGPUCPUストレージ転送ネットワークイン／アウト                       
RTX 4000 Ada GPU x1 Small$0.5216 GB14500 GB0 TB40／16 Gbps登録
RTX 4000 Ada GPU x1 Medium$0.6732 GB18500 GB0 TB40／16 Gbps登録
RTX 4000 Ada GPU x1 Large$0.9664 GB116500 GB0 TB40／16 Gbps登録
RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large$1.53128 GB132500 GB0 TB40／16 Gbps登録
RTX 4000 Ada GPU x2 Small$1.0532 GB281 TB0 TB40／16 Gbps登録
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium$1.3464 GB2161 TB0 TB40／16 Gbps登録
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage$1.4964 GB2162 TB0 TB40／16 Gbps登録
RTX 4000 Ada GPU x4 Small$2.96128 GB4322 TB0 TB40／16 Gbps登録
RTX 4000 Ada GPU x4 Medium$3.57196 GB4482 TB0 TB40／16 Gbps登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

NVIDIA RTX 6000 Quadro

プラン時間単位料金RAMGPU CPUストレージ転送ネットワークイン／アウト 
専用32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1$1.5032 GB1 8640 GB16 TB40／10 Gbps登録
専用64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2$3.0064 GB2 161280 GB20 TB40／10 Gbps登録
専用96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3$4.5096 GB3 201920 GB20 TB40／10 Gbps登録
専用128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4$6.00128 GB4 242560 GB20 TB40／10 Gbps登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

よくあるご質問

よくあるご質問

Akamai CloudはNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell、NVIDIA RTX™ 4000 Ada、およびNVIDIA Quadro® RTX 6000 GPUを提供しています。すべてのインスタンスは時間単位で課金されます。料金は、インスタンスごとに選択するカード枚数（1枚、2枚、4枚、8枚プランなど）や地域によって異なります。

はい、一部のGPUの料金は地域によって異なります。

新規のお客様がGPUの利用を開始する際は、こちらからAkamaiのAIチームへ連絡するのが最もおすすめです。Akamaiの担当者がアカウントの確認を行い、セットアップをサポートいたします。

Visa、Mastercard、American Express、Discoverをご利用いただけます。PayPalアカウントから送金することで、アカウントにクレジットを追加できます。有効なクレジットカード情報をお客様のアカウントに登録していただくことが、当社のマスターサービス契約の要件となります。請求の仕組みについては、こちらのガイドをご覧ください

いいえ、最も透明性の高い料金体系を実現するために、通常、GPUとエグレスは別々に提供されます。

はい、アカウントへの請求金額をクレジットで事前にお支払いいただけます。お客様のアカウントでご利用になったサービスの料金の請求が発生した場合、アカウントに登録されたお支払い用カードへの請求が発生する前に、事前にお支払いいただいたクレジットの残高が適用されます。

はい。仮想マシン（VM）の電源がオフの状態であっても、保存されたデータは維持され、RAMや転送量といった他のリソースを利用するための枠組みも確保されます。Longview Proや追加のIPなど、その他にアクティブなサービスがある場合には、別途料金が発生します。特定のサービスに対する請求を停止したい場合は、そのサービスをアカウントから完全に削除する必要があります。

一部のGPUモデルは、使用に向けたプロビジョニング前に契約が必要となります。Akamaiは一部のGPUを時間単位で提供していますが、利用可否はGPUの種類、地域、展開規模によって異なります。お客様の規模に基づき、独自のニーズに合わせてコミットメントや契約条件を組み合わせることができます。

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お客様のビジネス目標の達成、インフラの最適化、そして必要な機能を備えた最適なクラウドソリューションの構築に向けて、まず弊社の営業チームまでお気軽にご相談ください。