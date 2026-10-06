NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
GPUプラン
AkamaiのGPUポートフォリオは、NVIDIAのGPUを幅広く提供しており、お客様はユースケースに合わせて最適なGPUを選択し、LKEと仮想マシンの両方で利用できます。
NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
|プラン
|時間単位料金
|RAM
|GPU
|VRAM
|vCPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|RTX PRO 6000 Blackwell x1
|$3.00
|176 GB
|1
|96 GB
|16
|1024 GB
|0 TB
|40／16 Gbps
|アクセス権をリクエスト
|RTX PRO 6000 Blackwell x2
|$6.00
|352 GB
|2
|192 GB
|32
|2048 GB
|0 TB
|40／16 Gbps
|アクセス権をリクエスト
|RTX PRO 6000 Blackwell x4
|$12.00
|704 GB
|4
|384 GB
|64
|4096 GB
|0 TB
|40／16 Gbps
|アクセス権をリクエスト
|RTX PRO 6000 Blackwell x8
|$24.00
|1408 GB
|8
|768 GB
|128
|6144 GB
|0 TB
|40／16 Gbps
|アクセス権をリクエスト
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
NVIDIA RTX™ 4000 Ada 世代
|プラン
|時間単位料金
|RAM
|GPU
|CPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|RTX 4000 Ada GPU x1 Small
|$0.52
|16 GB
|1
|4
|500 GB
|0 TB
|40／16 Gbps
|登録
|RTX 4000 Ada GPU x1 Medium
|$0.67
|32 GB
|1
|8
|500 GB
|0 TB
|40／16 Gbps
|登録
|RTX 4000 Ada GPU x1 Large
|$0.96
|64 GB
|1
|16
|500 GB
|0 TB
|40／16 Gbps
|登録
|RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large
|$1.53
|128 GB
|1
|32
|500 GB
|0 TB
|40／16 Gbps
|登録
|RTX 4000 Ada GPU x2 Small
|$1.05
|32 GB
|2
|8
|1 TB
|0 TB
|40／16 Gbps
|登録
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium
|$1.34
|64 GB
|2
|16
|1 TB
|0 TB
|40／16 Gbps
|登録
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage
|$1.49
|64 GB
|2
|16
|2 TB
|0 TB
|40／16 Gbps
|登録
|RTX 4000 Ada GPU x4 Small
|$2.96
|128 GB
|4
|32
|2 TB
|0 TB
|40／16 Gbps
|登録
|RTX 4000 Ada GPU x4 Medium
|$3.57
|196 GB
|4
|48
|2 TB
|0 TB
|40／16 Gbps
|登録
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
NVIDIA RTX 6000 Quadro
|プラン
|時間単位料金
|RAM
|GPU
|CPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|専用32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1
|$1.50
|32 GB
|1
|8
|640 GB
|16 TB
|40／10 Gbps
|登録
|専用64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2
|$3.00
|64 GB
|2
|16
|1280 GB
|20 TB
|40／10 Gbps
|登録
|専用96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3
|$4.50
|96 GB
|3
|20
|1920 GB
|20 TB
|40／10 Gbps
|登録
|専用128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4
|$6.00
|128 GB
|4
|24
|2560 GB
|20 TB
|40／10 Gbps
|登録
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
よくあるご質問
よくあるご質問
Akamai CloudはNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell、NVIDIA RTX™ 4000 Ada、およびNVIDIA Quadro® RTX 6000 GPUを提供しています。すべてのインスタンスは時間単位で課金されます。料金は、インスタンスごとに選択するカード枚数（1枚、2枚、4枚、8枚プランなど）や地域によって異なります。
はい、一部のGPUの料金は地域によって異なります。
新規のお客様がGPUの利用を開始する際は、こちらからAkamaiのAIチームへ連絡するのが最もおすすめです。Akamaiの担当者がアカウントの確認を行い、セットアップをサポートいたします。
Visa、Mastercard、American Express、Discoverをご利用いただけます。PayPalアカウントから送金することで、アカウントにクレジットを追加できます。有効なクレジットカード情報をお客様のアカウントに登録していただくことが、当社のマスターサービス契約の要件となります。請求の仕組みについては、こちらのガイドをご覧ください。
いいえ、最も透明性の高い料金体系を実現するために、通常、GPUとエグレスは別々に提供されます。
はい、アカウントへの請求金額をクレジットで事前にお支払いいただけます。お客様のアカウントでご利用になったサービスの料金の請求が発生した場合、アカウントに登録されたお支払い用カードへの請求が発生する前に、事前にお支払いいただいたクレジットの残高が適用されます。
はい。仮想マシン（VM）の電源がオフの状態であっても、保存されたデータは維持され、RAMや転送量といった他のリソースを利用するための枠組みも確保されます。Longview Proや追加のIPなど、その他にアクティブなサービスがある場合には、別途料金が発生します。特定のサービスに対する請求を停止したい場合は、そのサービスをアカウントから完全に削除する必要があります。
一部のGPUモデルは、使用に向けたプロビジョニング前に契約が必要となります。Akamaiは一部のGPUを時間単位で提供していますが、利用可否はGPUの種類、地域、展開規模によって異なります。お客様の規模に基づき、独自のニーズに合わせてコミットメントや契約条件を組み合わせることができます。
クラウドコストの個別分析を依頼する
お客様のビジネス目標の達成、インフラの最適化、そして必要な機能を備えた最適なクラウドソリューションの構築に向けて、まず弊社の営業チームまでお気軽にご相談ください。