|ストレージ（月額料金）
|アウトバウンド転送（月額料金）
|$0.02／GB
|$0.005／GB（最初の1TBは毎月無料）。
|登録
Object Storageのプラン
バックアップ、ビッグデータ、およびアーカイブのニーズに対応する、Amazon S3互換のストレージ。全体的なストレージ容量は、バケットあたり、アカウントあたりのオブジェクト数に基づきます。
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
よくあるご質問
よくあるご質問
Object Storageの料金は、保存コンテンツの合計サイズ（GB）と、ネットワーク転送（アウトバウンド）の使用量に応じて決まります。
Object Storageは月額$5の定額料金で、ストレージ容量は250GBです。この定額料金は日割り計算されるため、Object Storageを月の途中で一部の期間だけ使用した場合は、その使用期間に応じた料金のみが請求されます。例えば、Object Storageが月の半分の期間有効になっており、使用容量が250GB以下の場合は、月末に$2.50が請求されます。最初の250GBに対するGBあたりのストレージのデフォルト料金は$0.02で、この使用状況は使用時間に応じて時間割り計算されます。Object Storageの超過料金は、地域ごとのインフラコストの違いにより、データセンターによって異なる場合があります。
アカウントでObject Storageが有効になっている場合、アカウントの毎月のグローバルネットワーク転送プールに1TB分のデータ転送の無料枠が追加されます。この転送量は、Object Storageが有効になっている時間の長さに応じて時間割り計算されます。ジャカルタとサンパウロの地域固有のネットワーク転送プールにはデータ転送の無料枠は追加されません。
ジャカルタ（$0.015/GB）とサンパウロ（$0.007/GB）を除くすべてのデータセンターのアウトバウンドネットワーク転送の超過料金は$0.005/GBです。
Visa、Mastercard、American Express、Discoverをご利用いただけます。PayPalアカウントから送金することで、アカウントにクレジットを追加できます。有効なクレジットカード情報をお客様のアカウントに登録していただくことが、当社のマスターサービス契約の要件となります。請求の仕組みについては、こちらのガイドをご覧ください。
どのプランを選ぶべきか迷われた場合は、まずは小さめのプランから開始し、ニーズの拡大に合わせてアーキテクチャをスケールアップ（拡張）していくことをお勧めいたします。
はい、アカウントへの請求金額をクレジットで事前にお支払いいただけます。お客様のアカウントでご利用になったサービスの料金の請求が発生した場合、アカウントに登録されたお支払い用カードへの請求が発生する前に、事前にお支払いいただいたクレジットの残高が適用されます。
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