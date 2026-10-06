Object Storageは月額$5の定額料金で、ストレージ容量は250GBです。この定額料金は日割り計算されるため、Object Storageを月の途中で一部の期間だけ使用した場合は、その使用期間に応じた料金のみが請求されます。例えば、Object Storageが月の半分の期間有効になっており、使用容量が250GB以下の場合は、月末に$2.50が請求されます。最初の250GBに対するGBあたりのストレージのデフォルト料金は$0.02で、この使用状況は使用時間に応じて時間割り計算されます。Object Storageの超過料金は、地域ごとのインフラコストの違いにより、データセンターによって異なる場合があります。