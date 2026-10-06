Cloud Egress Savings Estimator

AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Akamai Cloudにおける1か月間のクラウドのエグレスコストを推定できるツールです。また、毎月のデータ転送アウト量を基に、1か月間および1年間にコストをどれだけ削減できる可能性があるかということも確認できます。
貴社のワークロードにおけるクラウドのエグレスコストを比較できます
AIワークロードのプリセットを選択するか、1か月間のエグレス量を調整してください。AWS、Azure、Google Cloud、Akamai Cloudの公表されている料金を基に推定コストを比較し、貴社のワークロードで1か月間および1年間にコストをどれだけ削減できる可能性があるかを確認できます。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
クラウドのエグレスとは、クラウドプロバイダーのネットワークから、ユーザーや公衆インターネット、または別のクラウド環境へデータを転送することを指します。このアウトバウンドトラフィックに対してプロバイダーが課金する際は、転送されるデータ量を基準とするのが通常です。
1か月間のエグレス量を指定するか、ワークロードのサンプルを選択してください。このツールが、そのデータ量と各プロバイダーが公表している1GBあたりのエグレス料金を乗算し、1か月間の推定費用と想定される削減額を算出します。
このツールでは、標準的なデータ転送アウト料金を比較します。コンピューティング、ストレージ、リクエスト、サポート、各種税金、リージョン別の追加料金、データ処理、ネットワークサービス、その他のクラウドインフラの費用は対象に含まれません。
いいえ。AWSの推定額には、NATゲートウェイのデータ処理料金は含まれていません。データ処理料金には、貴社のアーキテクチャやトラフィック経路に応じて、1GBあたり0.045米ドルの追加料金が発生する可能性があります。
いいえ。対象となるAkamai Cloudのコンピューティングプランには、共有アウトバウンド転送量が追加料金なしで含まれており、データ転送の料金をさらに削減できます。このツールでは、公表されているエグレス料金が入力されたデータ量全体に適用されるため、実際のAkamai Cloudのコストはさらに低くなる可能性があります。
プリセットとは、一般的なワークロードを想定した参考例であり、SaaS型AIコパイロットや本番環境のAIアプリケーション、AIコンテンツの配信やトレーニングデータの転送などが含まれます。貴社に最も近いサンプルを選択し、実際の環境に合わせてデータ量を調整してください。
いいえ。結果は2026年5月7日時点で公表されている料金に基づく概算値です。実際のコストは、プロバイダー、リージョン、トラフィックのパターン、コミットメント契約、個別に交渉した割引、アーキテクチャによって異なります。貴社の条件に合わせたコスト比較をご希望の場合は、TCOコンサルティングをご依頼ください。
リソース
TCOコンサルティングを依頼する
データのエグレスコストは、クラウドインフラ全体の費用を構成する要素の1つにすぎません。
- コンピューティングやストレージ、ネットワークやデータ転送のコストを確認しましょう。
- そして、現在のクラウドの利用料金をAkamai Cloudと比較しましょう。
- そうすることで、見落としがちな料金に気づき、コスト削減の余地を特定することにつながります。
- これにより、貴社のワークロードのより具体的なコストモデルを構築できます。