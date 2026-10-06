Cloud Egress Savings Estimator

いいえ。対象となるAkamai Cloudのコンピューティングプランには、共有アウトバウンド転送量が追加料金なしで含まれており、データ転送の料金をさらに削減できます。このツールでは、公表されているエグレス料金が入力されたデータ量全体に適用されるため、実際のAkamai Cloudのコストはさらに低くなる可能性があります。