エージェントはコードを生成し、誰も読まないうちに、わずか数秒後に実行します。そのようなコードは、ファイルの削除、MCPサーバーやAPIの呼び出し、データの外部送信などを行う可能性があります。システムプロンプトで指示を与えても、モデルがその指示を無視したり、読み込んだコンテンツに埋め込まれた指示に従ったりする可能性があるため、こうした動作を確実に防ぐことはできません。サンドボックスは、エージェント自身では変更できない制限を適用します。