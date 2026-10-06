いいえ、RAMとローカル・ディスク・ストレージがまとまって特定のVMサイズとなっています。既存のインスタンスプランでは、追加のRAMやローカルディスク容量を個別に購入することはできません。これらの特定のリソースがさらに必要である場合は、インスタンスのプランをアップグレードする必要があります。ただし、Block Storageボリュームをアタッチするか、Object Storageを利用することで、スケーラビリティに優れた補助ストレージをあらゆるインスタンスに追加できます。