Dedicated CPUプラン
専用CPUを備えた仮想マシンは、CPU負荷の高いアプリケーションやワークロードに最適です。
新しい1：2 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYC™プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
|プラン
|時間単位料金
|RAM
|vCPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|G8 Dedicated 4x2
|$0.07
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40／4 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 8x4
|$0.14
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40／5 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 16x8
|$0.27
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40／6 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 32x16
|$0.54
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40／7 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 64x32
|$1.08
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40／8 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 96x48
|$1.62
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40／9 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 128x64
|$2.16
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40／10 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 256x128
|$4.32
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40／11 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 512x256
|$8.64
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40／12 Gbps
|登録
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
新しい1：4 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYCプロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
|プラン
|時間単位料金
|RAM
|vCPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|G8 Dedicated 8x2
|$0.11
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40／4 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 16x4
|$0.21
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40／5 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 32x8
|$0.42
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40／6 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 64x16
|$0.84
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40／7 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 96x24
|$1.26
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40／8 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 128x32
|$1.68
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40／9 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 256x64
|$3.36
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40／10 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 512x128
|$6.84
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40／11 Gbps
|登録
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。
|プラン
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|vCPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|G7 Dedicated 4 GB
|$43.00
|$0.06
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40／4 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 8 GB
|$86.00
|$0.13
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40／5 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 16 GB
|$173.00
|$0.26
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40／6 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 32 GB
|$346.00
|$0.52
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40／7 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 64 GB
|$691.00
|$1.04
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40／8 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 96 GB
|$1,037.00
|$1.56
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40／9 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 128 GB
|$1,382.00
|$2.07
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40／10 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 256 GB
|$2,765.00
|$4.15
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40／11 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 512 GB
|$5,530.00
|$8.29
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40／12 Gbps
|登録
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。
|プラン
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|CPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|G6 Dedicated 4 GB
|$36.00
|$0.054
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40／4 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 8 GB
|$72.00
|$0.108
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40／5 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 16 GB
|$144.00
|$0.216
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40／6 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 32 GB
|$288.00
|$0.432
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40／7 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 64 GB
|$576.00
|$0.864
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40／8 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 96 GB
|$864.00
|$1.296
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40／9 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 128 GB
|$1,152.00
|$1.728
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40／10 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 256 GB
|$2,304.00
|$3.456
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40／11 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 512 GB
|$4,608.00
|$6.912
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40／12 Gbps
|登録
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
High Memoryプラン
メモリとCPUの比率が最適化された仮想マシンは、メモリ集約型アプリケーションに最適です。
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
よくあるご質問
よくあるご質問
いいえ、RAMとローカル・ディスク・ストレージがまとまって特定のVMサイズとなっています。既存のインスタンスプランでは、追加のRAMやローカルディスク容量を個別に購入することはできません。これらの特定のリソースがさらに必要である場合は、インスタンスのプランをアップグレードする必要があります。ただし、Block Storageボリュームをアタッチするか、Object Storageを利用することで、スケーラビリティに優れた補助ストレージをあらゆるインスタンスに追加できます。
はい、一部のプランの料金は地域によって異なります。
G6およびG7プランでは、時間単価にネットワーク転送（エグレス）料金が含まれます。このエグレス容量は、共有してお客様の仮想マシンに使用できます。G8 dedicated computeシリーズなどの新しいVMファミリーには、エグレスが含まれません。
Visa、Mastercard、American Express、Discoverをご利用いただけます。PayPalアカウントから送金することで、アカウントにクレジットを追加できます。有効なクレジットカード情報をお客様のアカウントに登録していただくことが、当社のマスターサービス契約の要件となります。請求の仕組みについては、こちらのガイドをご覧ください。
Akamai Cloudは、多様なワークロードニーズに対応するために、Dedicated CPU、Shared CPU、High Memoryプランを提供しています。
はい、アカウントへの請求金額をクレジットで事前にお支払いいただけます。お客様のアカウントでご利用になったサービスの料金の請求が発生した場合、アカウントに登録されたお支払い用カードへの請求が発生する前に、事前にお支払いいただいたクレジットの残高が適用されます。
はい。仮想マシン（VM）の電源がオフの状態であっても、保存されたデータは維持され、RAMや転送量といった他のリソースを利用するための枠組みも確保されます。Longview Proや追加のIPなど、その他にアクティブなサービスがある場合には、別途料金が発生します。特定のサービスに対する請求を停止したい場合は、そのサービスをアカウントから完全に削除する必要があります。
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