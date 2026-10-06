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CPUのプランと料金

VMのプラン、サイズ、料金を比較し、お客様のワークロードに最適なパフォーマンスを実現します

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コンピュート

Dedicated CPUプラン

専用CPUを備えた仮想マシンは、CPU負荷の高いアプリケーションやワークロードに最適です。

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Dedicated CPU

新しい1：2 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYC™プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。

プラン時間単位料金RAMvCPUストレージ転送ネットワークイン／アウト
G8 Dedicated 4x2$0.074 GB240 GB0 TB40／4 Gbps登録
G8 Dedicated 8x4$0.148 GB480 GB0 TB40／5 Gbps登録
G8 Dedicated 16x8$0.2716 GB8160 GB0 TB40／6 Gbps登録
G8 Dedicated 32x16$0.5432 GB16320 GB0 TB40／7 Gbps登録
G8 Dedicated 64x32$1.0864 GB32640 GB0 TB40／8 Gbps登録
G8 Dedicated 96x48$1.6296 GB48960 GB0 TB40／9 Gbps登録
G8 Dedicated 128x64$2.16128 GB641280 GB0 TB40／10 Gbps登録
G8 Dedicated 256x128$4.32256 GB1282560 GB0 TB40／11 Gbps登録
G8 Dedicated 512x256$8.64512 GB2565120 GB0 TB40／12 Gbps登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

新しい1：4 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYCプロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。

プラン時間単位料金RAMvCPUストレージ転送ネットワークイン／アウト
G8 Dedicated 8x2$0.118 GB280 GB0 TB40／4 Gbps登録
G8 Dedicated 16x4$0.2116 GB4160 GB0 TB40／5 Gbps登録
G8 Dedicated 32x8$0.4232 GB8320 GB0 TB40／6 Gbps登録
G8 Dedicated 64x16$0.8464 GB16640 GB0 TB40／7 Gbps登録
G8 Dedicated 96x24$1.2696 GB24960 GB0 TB40／8 Gbps登録
G8 Dedicated 128x32$1.68128 GB321280 GB0 TB40／9 Gbps登録
G8 Dedicated 256x64$3.36256 GB642560 GB0 TB40／10 Gbps登録
G8 Dedicated 512x128$6.84512 GB1285120 GB0 TB40／11 Gbps登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。

プラン月額料金時間単位料金RAMvCPUストレージ転送ネットワークイン／アウト               
G7 Dedicated 4 GB$43.00$0.064 GB280 GB4 TB40／4 Gbps登録
G7 Dedicated 8 GB$86.00$0.138 GB4160 GB5 TB40／5 Gbps登録
G7 Dedicated 16 GB$173.00$0.2616 GB8320 GB6 TB40／6 Gbps登録
G7 Dedicated 32 GB$346.00$0.5232 GB16640 GB7 TB40／7 Gbps登録
G7 Dedicated 64 GB$691.00$1.0464 GB321280 GB8 TB40／8 Gbps登録
G7 Dedicated 96 GB$1,037.00$1.5696 GB481920 GB9 TB40／9 Gbps登録
G7 Dedicated 128 GB$1,382.00$2.07128 GB502500 GB10 TB40／10 Gbps登録
G7 Dedicated 256 GB$2,765.00$4.15256 GB565000 GB11 TB40／11 Gbps登録
G7 Dedicated 512 GB$5,530.00$8.29512 GB647200 GB12 TB40／12 Gbps登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。

プラン月額料金時間単位料金RAMCPUストレージ転送ネットワークイン／アウト                  
G6 Dedicated 4 GB$36.00$0.0544 GB280 GB4 TB40／4 Gbps登録
G6 Dedicated 8 GB$72.00$0.1088 GB4160 GB5 TB40／5 Gbps登録
G6 Dedicated 16 GB$144.00$0.21616 GB8320 GB6 TB40／6 Gbps登録
G6 Dedicated 32 GB$288.00$0.43232 GB16640 GB7 TB40／7 Gbps登録
G6 Dedicated 64 GB$576.00$0.86464 GB321280 GB8 TB40／8 Gbps登録
G6 Dedicated 96 GB$864.00$1.29696 GB481920 GB9 TB40／9 Gbps登録
G6 Dedicated 128 GB$1,152.00$1.728128 GB502500 GB10 TB40／10 Gbps登録
G6 Dedicated 256 GB$2,304.00$3.456256 GB565000 GB11 TB40／11 Gbps登録
G6 Dedicated 512 GB$4,608.00$6.912512 GB647200 GB12 TB40／12 Gbps登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

コンピュート

Shared CPUプラン

Shared CPUプランは、開発環境やテスト環境のほか、大量のリソースを必要としないワークロードに適した、コスト効率に優れた選択肢です。

See pricing for:
Shared CPU
プラン月額料金時間単位料金RAMCPUストレージ転送ネットワークイン／アウト 
Nanode 1 GB$5.00$0.00751 GB125 GB1 TB40／1 Gbps登録
Linode 2 GB$12.00$0.01802 GB150 GB2 TB40／2 Gbps登録
Linode 4 GB$24.00$0.03604 GB280 GB4 TB40／4 Gbps登録
Linode 8 GB$48.00$0.07208 GB4160 GB5 TB40／5 Gbps登録
Linode 16 GB$96.00$0.144016 GB6320 GB8 TB40／6 Gbps登録
Linode 32 GB$192.00$0.288032 GB8640 GB16 TB40／7 Gbps登録
Linode 64 GB$384.00$0.576064 GB161280 GB20 TB40／9 Gbps登録
Linode 96 GB$576.00$0.864096 GB201920 GB20 TB40／10 Gbps登録
Linode 128 GB$768.00$1.1520128 GB242560 GB20 TB40／11 Gbps登録
Linode 192 GB$1,152.00$1.7280192 GB323840 GB20 TB40／12 Gbps登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

コンピュート

High Memoryプラン

メモリとCPUの比率が最適化された仮想マシンは、メモリ集約型アプリケーションに最適です。

See pricing for:
High Memory
プラン月額料金時間単位料金RAMCPUストレージ転送ネットワークイン／アウト 
Linode 24 GB$60.00$0.0924 GB220 GB5 TB40／5 Gbps登録
Linode 48 GB$120.00$0.1848 GB240 GB6 TB40／6 Gbps登録
Linode 90 GB$240.00$0.3690 GB490 GB7 TB40／7 Gbps登録
Linode 150 GB$480.00$0.72150 GB8200 GB8 TB40／8 Gbps登録
Linode 300 GB$960.00$1.44300 GB16340 GB9 TB40／9 Gbps登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

よくあるご質問

よくあるご質問

いいえ、RAMとローカル・ディスク・ストレージがまとまって特定のVMサイズとなっています。既存のインスタンスプランでは、追加のRAMやローカルディスク容量を個別に購入することはできません。これらの特定のリソースがさらに必要である場合は、インスタンスのプランをアップグレードする必要があります。ただし、Block Storageボリュームをアタッチするか、Object Storageを利用することで、スケーラビリティに優れた補助ストレージをあらゆるインスタンスに追加できます。

はい、一部のプランの料金は地域によって異なります。

G6およびG7プランでは、時間単価にネットワーク転送（エグレス）料金が含まれます。このエグレス容量は、共有してお客様の仮想マシンに使用できます。G8 dedicated computeシリーズなどの新しいVMファミリーには、エグレスが含まれません。

Visa、Mastercard、American Express、Discoverをご利用いただけます。PayPalアカウントから送金することで、アカウントにクレジットを追加できます。有効なクレジットカード情報をお客様のアカウントに登録していただくことが、当社のマスターサービス契約の要件となります。請求の仕組みについては、こちらのガイドをご覧ください

Akamai Cloudは、多様なワークロードニーズに対応するために、Dedicated CPU、Shared CPU、High Memoryプランを提供しています。

はい、アカウントへの請求金額をクレジットで事前にお支払いいただけます。お客様のアカウントでご利用になったサービスの料金の請求が発生した場合、アカウントに登録されたお支払い用カードへの請求が発生する前に、事前にお支払いいただいたクレジットの残高が適用されます。

はい。仮想マシン（VM）の電源がオフの状態であっても、保存されたデータは維持され、RAMや転送量といった他のリソースを利用するための枠組みも確保されます。Longview Proや追加のIPなど、その他にアクティブなサービスがある場合には、別途料金が発生します。特定のサービスに対する請求を停止したい場合は、そのサービスをアカウントから完全に削除する必要があります。

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