Akamai Inference

Serverless Inferenceは、共有の自動スケーリングエンドポイントを介してモデルにサービスを提供し、100万トークン単位で課金されます。初めての導入や、突発的で予測不能なワークロード向けに設計されています。Dedicated Inferenceは、選択したリージョンおよびGPU設定において、単一のユーザー専用に確保されたGPUキャパシティ上のプライベートエンドポイントを提供し、GPU時間単位で課金されます。安定した大容量の本番環境トラフィック向けに設計されています。どちらか一方、または両方を使用できます。なお、Dedicated Inferenceは限定提供となります。