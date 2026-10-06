LKE：マネージド型Kubernetesエンジンプラン
LKEでは、コンピューティング、負荷分散、ストレージなど、クラスターが利用するリソースに対して課金されます。標準的なマネージド型コントロールプレーンは追加料金なしで利用可能です。HAおよびLKE Enterpriseコントロールプレーンのオプションは、クラスターごとに追加料金がかかります。
新しい1：2 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYC™プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
|プラン
|ノード
|時間単位料金
|RAM
|vCPU
|ストレージ
|転送
|G8 Dedicated 4x2
|3
|$0.07
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 8x4
|3
|$0.14
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 16x8
|3
|$0.27
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 32x16
|3
|$0.54
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 64x32
|3
|$1.08
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 96x48
|3
|$1.62
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 128x64
|3
|$2.16
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 256x128
|3
|$4.32
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 512x256
|3
|$8.64
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|登録
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
新しい1：4 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYCプロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
|プラン
|ノード
|時間単位料金
|RAM
|vCPU
|ストレージ
|転送
|G8 Dedicated 8x2
|3
|$0.11
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 16x4
|3
|$0.21
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 32x8
|3
|$0.42
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 64x16
|3
|$0.84
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 96x24
|3
|$1.26
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 128x32
|3
|$1.68
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 256x64
|3
|$3.36
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 512x128
|3
|$6.84
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|登録
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。
|プラン
|ノード
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|vCPU
|ストレージ
|転送
|G7 Dedicated 4 GB
|3
|$129.00
|$0.06
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|登録
|G7 Dedicated 8 GB
|3
|$258.00
|$0.13
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|登録
|G7 Dedicated 16 GB
|3
|$519.00
|$0.26
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|登録
|G7 Dedicated 32 GB
|3
|$1,038.00
|$0.52
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|登録
|G7 Dedicated 64 GB
|3
|$2,073.00
|$1.04
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|登録
|G7 Dedicated 96 GB
|3
|$3,111.00
|$1.56
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|登録
|G7 Dedicated 128 GB
|3
|$4,146.00
|$2.07
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|登録
|G7 Dedicated 256 GB
|3
|$8,295.00
|$4.15
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|登録
|G7 Dedicated 512 GB
|3
|$16,590.00
|$8.29
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|登録
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。
|プラン
|ノード
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|CPU
|ストレージ
|転送
|G6 Dedicated 4 GB
|3
|$108.00
|$0.054
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|登録
|G6 Dedicated 8 GB
|3
|$216.00
|$0.108
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|登録
|G6 Dedicated 16 GB
|3
|$432.00
|$0.216
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|登録
|G6 Dedicated 32 GB
|3
|$864.00
|$0.432
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|登録
|G6 Dedicated 64 GB
|3
|$1,728.00
|$0.864
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|登録
|G6 Dedicated 96 GB
|3
|$2,592.00
|$1.296
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|登録
|G6 Dedicated 128 GB
|3
|$3,456.00
|$1.728
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|登録
|G6 Dedicated 256 GB
|3
|$6,912.00
|$3.456
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|登録
|G6 Dedicated 512 GB
|3
|$13,824.00
|$6.912
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|登録
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。
|プラン
|ノード
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|CPU
|ストレージ
|転送
|Shared 2 GB
|3
|$36.00
|$0.054
|6 GB
|3
|150 GB
|6 TB
|登録
|Shared 4 GB
|3
|$72.00
|$0.108
|12 GB
|6
|240 GB
|12 TB
|登録
|Shared 8 GB
|3
|$144.00
|$0.216
|24 GB
|12
|480 GB
|15 TB
|登録
|Shared 16 GB
|3
|$288.00
|$0.432
|48 GB
|18
|960 GB
|24 TB
|登録
|Shared 32 GB
|3
|$576.00
|$0.864
|96 GB
|24
|1920 GB
|48 TB
|登録
|Shared 64 GB
|3
|$1,152.00
|$1.728
|192 GB
|48
|3840 GB
|60 TB
|登録
|Shared 96 GB
|3
|$1,728.00
|$2.592
|288 GB
|60
|5760 GB
|60 TB
|登録
|Shared 128 GB
|3
|$2,304.00
|$3.456
|384 GB
|72
|7680 GB
|60 TB
|登録
|Shared 192 GB
|3
|$3,456.00
|$5.184
|576 GB
|96
|11520 GB
|60 TB
|登録
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
メモリ負荷の高いアプリケーション向けに専用コアを使用して最適化された仮想マシン。
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
よくあるご質問
よくあるご質問
LKEには追加のサービス料金はかかりません。フルマネージド型の標準コントロールプレーンは、追加料金なしでご利用いただけます。クラスターが利用するワーカーノード、NodeBalancers、ストレージボリューム、その他のクラウドリソースの利用料をお支払いいただきます。
LKEには、追加料金なしで利用できるフルマネージド型の共有コントロールプレーンが含まれます。ワーカーノードとして使用されるコンピューティングインスタンス、NodeBalancers、Block Storageボリューム、およびクラスターに展開されたその他のリソースは、標準料金で別途課金されます。
LKEクラスターを高可用性（HA）コントロールプレーンにアップグレードできます。料金は1クラスターあたり月額60米ドルからです。価格は地域によって異なります。
LKE Enterpriseの料金は、クラスターが利用するリソース料金に加えて、1クラスターあたり月額300米ドルがかかります。これには、専用の高可用性コントロールプレーンが含まれます。
LKEには追加料金なしで共有コントロールプレーンが含まれ、HAは有料アップグレードとして利用可能です。LKE Enterpriseの料金は1クラスターあたり月額300米ドルで、専用のHAコントロールプレーンが含まれます。どちらのプランでも、クラスターが利用するクラウドリソースに対して別途料金が請求されます。
いいえ。ワーカーノードの料金は、お客様が選択したコンピューティングインスタンスに応じて別途請求されます。LKEはShared CPU、Dedicated CPU、High Memoryプランをサポートしており、ワークロードの要件に応じてリソースを選択できます。
いいえ。LKEクラスターで利用されるNodeBalancersおよび永続的なBlock Storageボリュームは、標準料金で別途課金されます。LKE EnterpriseはPremium NodeBalancersもサポートしています。
一部の料金は地域によって異なります。LKEのHAコントロールプレーンの料金は、1クラスターあたり月額60米ドルからで、地域によって異なります。基盤となるコンピューティングリソースやその他のクラウドリソースの料金は、展開先の地域に適用される料金体系に基づいて請求されます。
クラウドコストの個別分析を依頼する
お客様のビジネス目標の達成、インフラの最適化、そして必要な機能を備えた最適なクラウドソリューションの構築に向けて、まず弊社の営業チームまでお気軽にご相談ください。