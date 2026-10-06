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LKE：マネージド型Kubernetesエンジンのプランと料金

予測可能な料金でKubernetesを運用できるLKEとLKE Enterpriseの料金を比較し、お客様のKubernetesワークロードに最適なプランをお選びいただけます

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LKE：マネージド型Kubernetesエンジンプラン

LKEでは、コンピューティング、負荷分散、ストレージなど、クラスターが利用するリソースに対して課金されます。標準的なマネージド型コントロールプレーンは追加料金なしで利用可能です。HAおよびLKE Enterpriseコントロールプレーンのオプションは、クラスターごとに追加料金がかかります。

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LKE: Managed Kubernetes Engine Plan

新しい1：2 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYC™プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。

プランノード時間単位料金RAMvCPUストレージ転送 
G8 Dedicated 4x23$0.074 GB240 GB0 TB登録
G8 Dedicated 8x43$0.148 GB480 GB0 TB登録
G8 Dedicated 16x83$0.2716 GB8160 GB0 TB登録
G8 Dedicated 32x163$0.5432 GB16320 GB0 TB登録
G8 Dedicated 64x323$1.0864 GB32640 GB0 TB登録
G8 Dedicated 96x483$1.6296 GB48960 GB0 TB登録
G8 Dedicated 128x643$2.16128 GB641280 GB0 TB登録
G8 Dedicated 256x1283$4.32256 GB1282560 GB0 TB登録
G8 Dedicated 512x2563$8.64512 GB2565120 GB0 TB登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

新しい1：4 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYCプロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。

プランノード時間単位料金RAMvCPUストレージ転送 
G8 Dedicated 8x23$0.118 GB280 GB0 TB登録
G8 Dedicated 16x43$0.2116 GB4160 GB0 TB登録
G8 Dedicated 32x83$0.4232 GB8320 GB0 TB登録
G8 Dedicated 64x163$0.8464 GB16640 GB0 TB登録
G8 Dedicated 96x243$1.2696 GB24960 GB0 TB登録
G8 Dedicated 128x323$1.68128 GB321280 GB0 TB登録
G8 Dedicated 256x643$3.36256 GB642560 GB0 TB登録
G8 Dedicated 512x1283$6.84512 GB1285120 GB0 TB登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。

プランノード月額料金時間単位料金RAMvCPUストレージ転送 
G7 Dedicated 4 GB3$129.00$0.064 GB280 GB4 TB登録
G7 Dedicated 8 GB3$258.00$0.138 GB4160 GB5 TB登録
G7 Dedicated 16 GB3$519.00$0.2616 GB8320 GB6 TB登録
G7 Dedicated 32 GB3$1,038.00$0.5232 GB16640 GB7 TB登録
G7 Dedicated 64 GB3$2,073.00$1.0464 GB321280 GB8 TB登録
G7 Dedicated 96 GB3$3,111.00$1.5696 GB481920 GB9 TB登録
G7 Dedicated 128 GB3$4,146.00$2.07128 GB502500 GB10 TB登録
G7 Dedicated 256 GB3$8,295.00$4.15256 GB565000 GB11 TB登録
G7 Dedicated 512 GB3$16,590.00$8.29512 GB647200 GB12 TB登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。

プランノード月額料金時間単位料金RAMCPUストレージ転送 
G6 Dedicated 4 GB3$108.00$0.0544 GB280 GB4 TB登録
G6 Dedicated 8 GB3$216.00$0.1088 GB4160 GB5 TB登録
G6 Dedicated 16 GB3$432.00$0.21616 GB8320 GB6 TB登録
G6 Dedicated 32 GB3$864.00$0.43232 GB16640 GB7 TB登録
G6 Dedicated 64 GB3$1,728.00$0.86464 GB321280 GB8 TB登録
G6 Dedicated 96 GB3$2,592.00$1.29696 GB481920 GB9 TB登録
G6 Dedicated 128 GB3$3,456.00$1.728128 GB502500 GB10 TB登録
G6 Dedicated 256 GB3$6,912.00$3.456256 GB565000 GB11 TB登録
G6 Dedicated 512 GB3$13,824.00$6.912512 GB647200 GB12 TB登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。

プランノード月額料金時間単位料金RAMCPUストレージ転送 
Shared 2 GB3$36.00$0.0546 GB3150 GB6 TB登録
Shared 4 GB3$72.00$0.10812 GB6240 GB12 TB登録
Shared 8 GB3$144.00$0.21624 GB12480 GB15 TB登録
Shared 16 GB3$288.00$0.43248 GB18960 GB24 TB登録
Shared 32 GB3$576.00$0.86496 GB241920 GB48 TB登録
Shared 64 GB3$1,152.00$1.728192 GB483840 GB60 TB登録
Shared 96 GB3$1,728.00$2.592288 GB605760 GB60 TB登録
Shared 128 GB3$2,304.00$3.456384 GB727680 GB60 TB登録
Shared 192 GB3$3,456.00$5.184576 GB9611520 GB60 TB登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

メモリ負荷の高いアプリケーション向けに専用コアを使用して最適化された仮想マシン。

プランノード月額料金時間単位料金RAMCPUストレージ転送 
High Memory 24 GB3$180.00$0.2772 GB660 GB15 TB登録
High Memory 48 GB3$360.00$0.54144 GB6120 GB18 TB登録
High Memory 90 GB3$720.00$1.08270 GB12270 GB21 TB登録
High Memory 150 GB3$1,440.00$2.16450 GB24600 GB24 TB登録
High Memory 300 GB3$2,880.00$4.32900 GB481020 GB27 TB登録

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

よくあるご質問

よくあるご質問

LKEには追加のサービス料金はかかりません。フルマネージド型の標準コントロールプレーンは、追加料金なしでご利用いただけます。クラスターが利用するワーカーノード、NodeBalancers、ストレージボリューム、その他のクラウドリソースの利用料をお支払いいただきます。

LKEには、追加料金なしで利用できるフルマネージド型の共有コントロールプレーンが含まれます。ワーカーノードとして使用されるコンピューティングインスタンス、NodeBalancers、Block Storageボリューム、およびクラスターに展開されたその他のリソースは、標準料金で別途課金されます。

LKEクラスターを高可用性（HA）コントロールプレーンにアップグレードできます。料金は1クラスターあたり月額60米ドルからです。価格は地域によって異なります。

LKE Enterpriseの料金は、クラスターが利用するリソース料金に加えて、1クラスターあたり月額300米ドルがかかります。これには、専用の高可用性コントロールプレーンが含まれます。

LKEには追加料金なしで共有コントロールプレーンが含まれ、HAは有料アップグレードとして利用可能です。LKE Enterpriseの料金は1クラスターあたり月額300米ドルで、専用のHAコントロールプレーンが含まれます。どちらのプランでも、クラスターが利用するクラウドリソースに対して別途料金が請求されます。

いいえ。ワーカーノードの料金は、お客様が選択したコンピューティングインスタンスに応じて別途請求されます。LKEはShared CPU、Dedicated CPU、High Memoryプランをサポートしており、ワークロードの要件に応じてリソースを選択できます。

いいえ。LKEクラスターで利用されるNodeBalancersおよび永続的なBlock Storageボリュームは、標準料金で別途課金されます。LKE EnterpriseはPremium NodeBalancersもサポートしています。

一部の料金は地域によって異なります。LKEのHAコントロールプレーンの料金は、1クラスターあたり月額60米ドルからで、地域によって異なります。基盤となるコンピューティングリソースやその他のクラウドリソースの料金は、展開先の地域に適用される料金体系に基づいて請求されます。

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