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Tommy Cormier

토미 코미어(Tommy Cormier)의 게시물

VPN의 보안 취약점으로 인해 ZTNA가 더욱 빠르게 도입될까요?

February 15, 2024Tommy Cormier 그리고 Andrew Terranova

기업은 긴급한 상황에서 제로 트러스트 전략을 더욱 빠르게 도입할 수 있지만, 그보다는 제로 트러스트 솔루션이 필요하기 전에 먼저 준비를 갖추는 것이 더 안전합니다.

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