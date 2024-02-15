VPN의 보안 취약점으로 인해 ZTNA가 더욱 빠르게 도입될까요?

기업은 긴급한 상황에서 제로 트러스트 전략을 더욱 빠르게 도입할 수 있지만, 그보다는 제로 트러스트 솔루션이 필요하기 전에 먼저 준비를 갖추는 것이 더 안전합니다.