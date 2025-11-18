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Yonatan Gilvarg

요나탄 길바르그 (Yonatan Gilvarg)의 기고글

새롭게 발견된 멀웨어 변종

November 18, 2025Yonatan Gilvarg

Akamai 연구원들은 LLM API처럼 보이는 곳에 C2 트래픽을 숨기는 멀웨어를 발견했습니다. 이것이 악용되면 제어 및 데이터 유출로 이어질 수 있습니다.

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악성 IP 주소를 식별해 기업 네트워크를 보안하는 방법

September 30, 2025Yonatan Gilvarg 그리고 Ido Sakazi

Akamai Hunt팀이 고안한 머신 러닝 방법론을 통해 비정상을 탐지하는 방법을 알아보세요.

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Docker 주의보: 노출된 API를 표적으로 삼는 새로운 멀웨어 변종

September 08, 2025Yonatan Gilvarg

Akamai Hunt가 발견한, 노출된 Docker API를 표적으로 하는 최신 멀웨어 변종에 대해 확인하세요. 기술 세부 정보와 방어 전략에 대해 알아보세요.

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