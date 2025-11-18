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Yonatan Gilvarg

Publicações de Yonatan Gilvarg

O Que Fazemos nas Sombras (da IA): Uma Nova Linhagem de Malware se Fortalece

November 18, 2025Yonatan Gilvarg

Os pesquisadores da Akamai descobriram malware que oculta seu tráfego C2 dentro do que parece uma API de LLM. A exploração pode levar ao controle e à exfiltração de dados.

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Como proteger redes corporativas identificando endereços IP maliciosos

September 30, 2025Yonatan Gilvarg e Ido Sakazi

Saiba como detectar anomalias por meio de uma metodologia de aprendizado de máquina criada pela Akamai Hunt.

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Off Your Docker: APIs expostas são alvo de uma nova variante de malware

September 08, 2025Yonatan Gilvarg

Leia sobre a descoberta da mais recente variante de malware pela Akamai Hunt que visa APIs Docker expostas. Obtenha os detalhes técnicos e estratégias de mitigação.

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