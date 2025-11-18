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Yonatan Gilvarg

Yonatan Gilvarg 的博文

影子（AI）里的那些事儿：新型恶意软件变种‘吸血’升级

November 18, 2025Yonatan Gilvarg

Akamai 研究人员发现了一种能够将其 C2 流量伪装成看似正常的 LLM API 通信的恶意软件。漏洞利用可能会导致系统遭到控制并发生数据外泄。

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如何通过识别恶意 IP 地址来保障企业网络安全

September 30, 2025Yonatan Gilvarg 和 Ido Sakazi

了解如何通过 Akamai Hunt 创建的机器学习方法来检测异常情况。

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小心！新型恶意软件变种瞄准暴露的 API

September 08, 2025Yonatan Gilvarg

阅读 Akamai Hunt 团队的研究文章，了解这一专门针对暴露的 Docker API 的最新恶意软件变种。获取技术细节和抵御策略。

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