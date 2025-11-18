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Yonatan Gilvarg

Yonatan Gilvarg の投稿

What We Do In The Shadow（AI）：新型マルウェアの登場

November 18, 2025Yonatan Gilvarg

Akamai の研究者は、LLM API のようなものの中に C2 トラフィックを隠すマルウェアを発見しました。これが悪用されると、制御やデータ窃取につながる可能性があります。

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悪性の IP アドレスを識別して企業ネットワークを保護する方法

September 30, 2025Yonatan Gilvarg and Ido Sakazi

Akamai Hunt により作成された機械学習手法を通じて、異常を検知する方法について説明します。

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公開されている API が新型マルウェアの標的に

September 08, 2025Yonatan Gilvarg

Akamai Hunt が発見した、公開されている Docker API を標的とする新型マルウェアについて説明します。技術的な詳細と緩和戦略をご確認ください。

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