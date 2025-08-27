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Yuval Gordon

유발 고든(Yuval Gordon)의 게시물

BadSuccessor는 사라졌는가, 아니면 여전히 존재하는가?

August 27, 2025Yuval Gordon

Windows Server Active Directory의 취약점인 BadSuccessor에 대한 Microsoft 패치 내용을 확인하고, 그 근본적인 메커니즘이 여전히 중요한 이유를 알아보세요.

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BadSuccessor: Active Directory에서 dMSA를 악용해 권한 상승

May 21, 2025Yuval Gordon

Akamai 연구팀은 Windows Server 2025에서 Active Directory 내의 어떤 사용자도 감염시킬 수 있는 권한 상승 취약점을 발견했습니다.

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