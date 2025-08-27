Akamai
Akamai
Iniciar sesión
Iniciar sesión Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Iniciar sesión Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

Yuval Gordon

Artículos de Yuval Gordon

BadSuccessor ha muerto, ¿larga vida a BadSuccessor?

August 27, 2025Yuval Gordon

Obtenga información sobre el parche de Microsoft para BadSuccessor, una vulnerabilidad en Windows Server Active Directory, y descubra por qué sus mecanismos subyacentes siguen siendo importantes.

Leer blog

BadSuccessor: Explotación de dMSA para derivar privilegios en Active Directory

May 21, 2025Yuval Gordon

Los investigadores de Akamai descubrieron una vulnerabilidad de derivación de privilegios en Windows Server 2025 que permite que los atacantes pongan en peligro a cualquier usuario de Active Directory.

Leer blog