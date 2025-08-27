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Yuval Gordon

Articoli di Yuval Gordon

BadSuccessor è morto, lunga vita a BadSuccessor(?)

August 27, 2025Yuval Gordon

Leggete la patch di Microsoft per BadSuccessor, una vulnerabilità di Windows Server Active Directory, e scoprite perché i meccanismi di base sono ancora importanti.

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BadSuccessor: l'abuso dei dMSA per ottenere privilegi elevati in Active Directory

May 21, 2025Yuval Gordon

I ricercatori di Akamai hanno individuato una vulnerabilità di escalation dei privilegi in Windows Server 2025 che consente ai criminali di violare le credenziali di un qualsiasi utente di Active Directory.

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