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Yuval Gordon

Articles rédigés par uval Gordon

C'est la fin de BadSuccessor, ou pas (?)

August 27, 2025Yuval Gordon

Découvrez-en plus sur le correctif de Microsoft pour BadSuccessor, une vulnérabilité affectant Windows Server Active Directory, et comprenez pourquoi ses mécanismes sous-jacents restent pertinents.

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BadSuccessor : exploiter les dMSA pour élever les privilèges dans Active Directory

May 21, 2025Yuval Gordon

Les chercheurs d'Akamai ont découvert une vulnérabilité d'élévation des privilèges dans Windows Server 2025 qui permet aux attaquants de compromettre n'importe quel utilisateur dans Active Directory.

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