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Windows Server Active Directory の脆弱性である BadSuccessor に対する Microsoft のパッチについての解説をご覧になり、その基盤となる仕組みが依然として問題である理由をご確認ください。
Akamai の研究者は、攻撃者が Active Directory の任意のユーザーを侵害できる Windows Server 2025 の権限昇格の脆弱性を発見しました。