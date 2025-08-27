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Yuval Gordon

Yuval Gordonの記事

古い BadSuccessor は息絶えたが、新たな BadSuccessor は生き続ける（？）

August 27, 2025Yuval Gordon

Windows Server Active Directory の脆弱性である BadSuccessor に対する Microsoft のパッチについての解説をご覧になり、その基盤となる仕組みが依然として問題である理由をご確認ください。

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BadSuccessor：dMSA を悪用して Active Directory の権限を昇格

May 21, 2025Yuval Gordon

Akamai の研究者は、攻撃者が Active Directory の任意のユーザーを侵害できる Windows Server 2025 の権限昇格の脆弱性を発見しました。

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