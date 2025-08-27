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Yuval Gordon

Artigos de Yuval Gordon

O BadSuccessor acabou, longa vida ao BadSuccessor(?)

August 27, 2025Yuval Gordon

Leia sobre o patch da Microsoft para o BadSuccessor, uma vulnerabilidade no Windows Server Active Directory, e entenda por que sua mecânica subjacente ainda importa.

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BadSuccessor: abuso de dMSA para escalar privilégios no Active Directory

May 21, 2025Yuval Gordon

Os pesquisadores da Akamai encontraram uma vulnerabilidade de escalonamento de privilégios no Windows Server 2025 que permite que os invasores comprometam qualquer usuário no Active Directory.

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