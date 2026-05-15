Mini Shai-Hulud：ワームが復活し、世に放たれる

これまでのすべての攻撃は、盗まれた認証情報から始まっていました。今回はそうではありませんでした。

2026年3月のTrivy侵害やその後の複数のオペレーションに関与した脅威アクター「TeamPCP」は、この新たな攻撃の波の実行主体であると主張しており、これを「Mini Shai-Hulud」と呼んでいます。

この新たな攻撃では、攻撃者はTanStackのGitHub Actions CIにおけるプルリクエストワークフローの設定ミスを悪用しました。フォークからのプルリクエストをトリガーとして、ベースリポジトリのキャッシュ書き込み権限を持つワークフローが実行されました。攻撃者のコードはキャッシュを汚染した状態で待機しました。

8時間後、正規メンテナによるマージ操作で標準リリースワークフローが実行され、汚染されたキャッシュが読み込まれることで攻撃者のコードが実行されました。