Mini Shai-Hulud : le ver refait surface et devient public

Le 11 mai 2026, une nouvelle vague de la campagne d'attaque de la chaîne d'approvisionnement Shai-Hulud a frappé l'écosystème npm, via la publication de versions malveillantes de packages dans l'arborescence de dépendances TanStack.

L'attaque a été menée en détournant le flux de publication légitime au moyen d'une attaque par empoisonnement du cache d'intégration continue (CI) et de l'exploitation du point de publication OpenID Connect (OIDC) de npm.

La campagne s'est rapidement étendue au-delà de TanStack, à d'autres packages npm liés notamment à Mistral AI, UiPath et OpenSearch.

Le lendemain, de nouveaux dépôts GitHub semblaient héberger le code source du ver malveillant Shai-Hulud.

Dans cet article, nous analysons ce logiciel malveillant récemment rendu public, étudions les différences entre cette vague et les précédentes, et proposons des recommandations de remédiation pour les mainteneurs de dépôt et les entreprises.

Le 11 mai 2026, le groupe TeamPCP a poursuivi sa campagne d'attaque de la chaîne d'approvisionnement en introduisant une nouvelle charge utile, sous la forme d'une variante du ver shai‑hulud. Dans un précédent article consacré au même sujet, nous avions souligné que le groupe de ransomware Vect avait annoncé un partenariat avec TeamPCP, ce qui suggérait un passage du vol d'identifiants à des opérations d'extorsion et de ransomware à grande échelle.

Cette nouvelle campagne constitue le premier signe concret que ce basculement est peut-être déjà en train de s'opérer.