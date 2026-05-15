迷你沙虫：蠕虫归来，公开肆虐

此前的每一波攻击浪潮，都是从凭据盗用开始的。这一次却并非如此。

TeamPCP 是 2026 年 3 月 Trivy 数据泄露事件及后续几次行动的幕后黑手，并承认是他们发起的这波称为迷你沙虫的新攻击。

在这波新攻击中，攻击者将目标对准 TanStack 的 GitHub Actions CI，利用其拉取请求工作流程中的配置错误。一个来自分叉的拉取请求触发了对基础存储库缓存具有写入权限的工作流程。攻击者的代码首先毒化了该缓存并静静等待。

8 小时后，一位合法维护者执行了合并操作，触发了标准发布工作流程，导致拉取中毒的缓存并随即执行攻击者的代码。