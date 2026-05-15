Mini Shai-Hulud: o worm retorna e se torna público

Em 11 de maio de 2026, uma nova onda da campanha de ataque à cadeia de suprimentos Shai-Hulud atingiu o ecossistema npm, com a publicação de versões maliciosas de pacotes em toda a árvore de dependências do TanStack.

O ataque foi realizado por meio do sequestro de um fluxo legítimo de lançamento, utilizando um ataque de envenenamento do cache de integração contínua (CI) e o endpoint de publicação OpenID Connect (OIDC) do npm.

A campanha rapidamente se expandiu para além do TanStack, atingindo outros pacotes npm vinculados à Mistral AI, UiPath, OpenSearch e outras organizações.

No dia seguinte, novos repositórios do GitHub surgiram aparentemente hospedando o código-fonte do worm malicioso Shai-Hulud.

Nesta publicação, analisamos o malware recém-divulgado, examinamos como essa onda de ataques difere das anteriores e apresentamos recomendações de mitigação para mantenedores e organizações.

Em 11 de maio de 2026, a TeamPCP deu continuidade à sua campanha contra a cadeia de suprimentos ao introduzir uma nova carga maliciosa na forma de uma variante do Shai-Hulud. Em nossa publicação anterior sobre o tema, observamos que o grupo de ransomware Vect havia anunciado uma parceria com a TeamPCP, indicando uma possível mudança do roubo de credenciais para operações de extorsão em larga escala e ataques de ransomware.

Esta nova campanha oferece o primeiro indício concreto de que essa mudança talvez já esteja em andamento.