Mini Shai-Hulud: El gusano regresa y se hace público

El 11 de mayo de 2026, una nueva ola de la campaña contra la cadena de suministro Shai-Hulud atacó el ecosistema npm al publicar versiones maliciosas de paquetes en el árbol de dependencias de TanStack.

El ataque se llevó a cabo mediante el secuestro del flujo de trabajo de lanzamiento legítimo a través de un ataque de envenenamiento de caché de integración continua (CI) y el terminal de publicación OpenID Connect (OIDC) de npm.

La campaña se expandió rápidamente más allá de TanStack a paquetes npm adicionales vinculados a Mistral AI, UiPath, OpenSearch y otros.

Al día siguiente, los nuevos repositorios de GitHub parecían estar alojando el código fuente del gusano malicioso Shai-Hulud.

En esta entrada de blog, analizamos el malware recién lanzado, analizamos las diferencias entre esta ola de ataques y las anteriores, y ofrecemos recomendaciones de mitigación para los responsables de mantenimiento y las organizaciones.

El 11 de mayo de 2026, TeamPCP continuó su campaña contra la cadena de suministro en curso introduciendo una nueva carga útil en forma de variante de shai-hulud. En nuestra entrada de blog anterior sobre este tema, observamos que el grupo de ransomware Vect había anunciado una asociación con TeamPCP, lo que sugiere un posible cambio del robo de credenciales hacia operaciones de extorsión y ransomware a gran escala.

Esta nueva campaña ofrece la primera señal concreta de que este cambio puede estar ya en marcha.