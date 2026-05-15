Shai-Hulud im Miniaturformat: Der Wurm kehrt zurück und wird öffentlich verfügbar

Jede vorherige Welle begann mit gestohlenen Anmeldedaten. Bei dieser war das nicht der Fall.

TeamPCP, der Bedrohungsakteur, der hinter dem Angriff auf Trivy im März 2026 und mehreren nachfolgenden Operationen steht, hat sich als Urheber dieser neuen Welle bekannt und diese als Shai-Hulud im Miniaturformat bezeichnet.

Für diese neue Welle nutzten die Angreifer eine fehlerhafte Konfiguration des Pull-Anfragen-Workflows im GitHub Actions-CI von TanStack. Eine Pull-Anfrage aus einer Fork hat einen Workflow mit Schreibzugriff auf den Cache des Basis-Repositorys ausgelöst. Der Code des Angreifers hat diesen Cache vergiftet und dann abgewartet.

Acht Stunden später löste eine legitime Maintainer-Zusammenführung den Standard-Release-Workflow aus, der auf den vergifteten Cache zugegriffen und den Code des Angreifers ausgeführt hat.