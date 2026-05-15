Mini Shami-Hulud: il worm ritorna e diventa pubblico

Questa campagna segna un altro punto di escalation nelle operazioni in corso di TeamPCP. Per otto mesi, il gruppo ha eseguito una campagna di furto di credenziali metodica e tecnicamente sofisticata, incentrata sulla raccolta di segreti, sull'abuso dei workflow degli sviluppatori e sull'ampliamento dell'accesso in tutti gli ambienti della supply chain del software.

Questa versione più recente mostra un investimento continuo in automazione, raccolta di credenziali e propagazione tra repository, pacchetti e strumenti per sviluppatori. Questa campagna emerge immediatamente dopo l'annuncio della partnership tra TeamPCP e Vect.

Poiché il worm è ora pubblico e la toolchain è disponibile per altri operatori, il problema non è più limitato solo a TeamPCP. Le stesse tecniche possono ora essere studiate, adattate e riutilizzate da altri criminali.