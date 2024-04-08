Por que os pagadores são essenciais para a segurança de APIs em todo o ecossistema de serviços de saúde

Com acesso robusto a dados clínicos e financeiros, os pagadores fazem a ponte entre o compartilhamento de dados com todo o ecossistema de saúde e dependem cada vez mais das interfaces de programação de aplicações (APIs) para isso. As APIs possibilitam o compartilhamento de dados entre provedores, pagadores, pacientes e outras partes, como sistemas eletrônicos de registros de saúde, empresas de dispositivos médicos e sistemas de troca de informações de saúde.

A busca por interoperabilidade permite melhores resultados financeiros e para os pacientes, mas também tem desvantagens; principalmente, requisitos de conformidade significativos e considerações sobre segurança. Os cibercriminosos e os agregadores estão atacando e violando esses recursos, o que pode resultar em problemas de segurança e privacidade.

Para os pagadores, os ataques habilitados por APIs também podem resultar em interrupções de serviço que afetam operações de cadastro e reivindicação, levam a tempo de inatividade oneroso e prejudicam a marca da empresa.

Nesta publicação do blog, analisamos dados e tendências de ameaças relacionadas a ataques a APIs para entender a extensão dos riscos e apresentar as melhores práticas para sua mitigação.