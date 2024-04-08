Perché le compagnie di assicurazioni sono cruciali per la sicurezza delle API nell'ecosistema sanitario

La promessa di migliorare i risultati finanziari e clienti tramite lo scambio di dati e la necessità di conformarsi ai requisiti normativi che impongono il suddetto scambio vanno a braccetto. È importante comprendere entrambi gli aspetti e adottare di conseguenza l'approccio ottimale.

Il passaggio verso un'assistenza basata sul valore (VBC), un approccio longitudinale che premia i risultati sanitari in base al numero degli appuntamenti, è un ottimo esempio della quantità e della varietà di informazioni che ora è necessario condividere. Le compagnie di assicurazioni hanno da tempo accesso ai dati finanziari di pazienti e di enti sanitari. Tuttavia, un maggior numero di punti dati VBC, come le ammissioni ospedaliere e l'adesione alle terapie, richiede una continuità non solo più innovativa, ma più interoperabile, oltre ad un mezzo per condividere questi dati: le API sono il punto di contatto.

Attualmente, non esistono normative che regolano nello specifico l'utilizzo o la sicurezza delle API, ma solo alcuni regolamenti che includono i requisiti delle API, come il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione europea, la direttiva rivista relativa ai servizi di pagamento (PSD2) dell'Unione europea e ilPCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard).

I requisiti per le API sono in rapida evoluzione, In particolare, il PCI DSS v4.0 pubblicato a marzo 2024 include nuovi standard sull'utilizzo delle API per lo sviluppo e la manutenzione di sistemi e software al fine di ridurre il rischio di incorrere in problemi di violazione.

Inoltre, una nuova regola di interoperabilità e autorizzazione preventiva CMS richiede alle compagnie di assicurazioni di mantenere tre categorie di API principali.

API di accesso ai pazienti: aumenta l'accesso dei pazienti ai propri dati sanitari e può migliorare la soddisfazione dei pazienti. API di ricerca degli enti sanitari: consente ai pazienti di cercare strutture ed enti sanitari nella loro area geografica e in base alla specializzazione medica richiesta, migliorando l'accesso all'assistenza sanitaria API per i rapporti tra le compagnie di assicurazioni e con gli enti sanitari: possono aiutare a risolvere e a ridurre le lacune nell'assistenza sanitaria, tagliando sui servizi costosi e ridondanti

Lo scopo principale è ridurre il costoso onere delle operazioni amministrative, specialmente l'elaborazione manuale delle autorizzazioni preventive che implica per i pazienti la necessità di attendere l'approvazione di alcune procedure sanitarie da parte della loro compagnia di assicurazioni prima di poter procedere. Eventuali ritardi possono influire in modo negativo (e spesso costoso) sull'assistenza sanitaria.