Por qué las aseguradoras son esenciales para la seguridad de las API en el ecosistema sanitario

La promesa de unos mejores resultados financieros y clínicos mediante el intercambio de datos y la necesidad de cumplir los requisitos normativos que exige dicho intercambio van de la mano. Lo importante es entender estos dos aspectos (y la optimización de ambos).

El avance hacia una atención sanitaria basada en el valor (VBC), un enfoque longitudinal que recompensa los resultados sanitarios por encima del volumen de citas, es un ejemplo excelente de la cantidad y la variedad de información que es necesario compartir hoy en día. Las aseguradoras han tenido acceso durante mucho tiempo a datos financieros de pacientes y proveedores. Sin embargo, un número superior de puntos de datos de la VBC, como el cumplimiento de la medicación y los ingresos hospitalarios, requieren un proceso continuo que no es solo más innovador, sino también más interoperable, y este precisa un medio para compartir estos datos. Las API son el vehículo.

En la actualidad, no existe ninguna normativa que aborde de forma específica el uso o la seguridad de las API, pero hay una serie de normativas que incluyen requisitos de API, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la segunda Directiva sobre Servicios de Pago de la Unión Europea (PSD2) y la norma de seguridad de datos del sector de las tarjetas de pago (PCI DSS).

Los requisitos de API evolucionan rápidamente. En particular, el PCI DSS v4.0 de marzo de 2024 incluye nuevos estándares sobre el uso de las API en el desarrollo y el mantenimiento de sistemas y del software para reducir el riesgo de que se vean comprometidos.

Además, una nueva regla de interoperabilidad y autorización previa de CMS exige que las aseguradoras mantengan tres categorías principales de API.

API de acceso del paciente: potenciará el acceso de los miembros a sus propios datos médicos y probablemente aumentará la satisfacción de los miembros API de directorio de proveedores: permite a los miembros buscar proveedores de atención sanitaria e instalaciones en función de su ubicación y especialidad médica, lo cual mejora el acceso a la atención sanitaria API aseguradora-proveedor y API aseguradora-aseguradora: pueden ayudar a solucionar y minimizar las deficiencias en la atención al paciente y, posiblemente, reducir los servicios duplicados y costosos

El objetivo más importante es reducir las costosas cargas administrativas, especialmente el procesamiento manual de autorizaciones previas, que puede implicar que los pacientes tengan que esperar a que su compañía de seguros apruebe determinados procedimientos médicos para que puedan llevarse a cabo. Los retrasos pueden tener un impacto médico negativo (y generalmente costoso).