Disposant d'un accès robuste aux données cliniques et financières, les payeurs sont le pivot du partage de données dans l'écosystème de la santé. Pour cela, ils s'appuient de plus en plus sur des interfaces de programmation d'applications (API). Les API permettent de partager des données entre les fournisseurs, les payeurs, les patients et d'autres tiers, tels que les systèmes de dossiers médicaux électroniques, les fabricants de dispositifs médicaux et les échanges d'informations de santé.

La volonté d'interopérabilité permet d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients et sur le plan financier, mais elle nécessite en contrepartie de se plier à des exigences de conformité majeures et de s'intéresser de près à la sécurité. Les cybercriminels et les agrégateurs attaquent ces capacités et en abusent, ce qui peut entraîner des problèmes de sécurité et de confidentialité.

Pour les payeurs, les attaques ciblant les API peuvent également entraîner des interruptions de service ayant un impact sur les opérations de renégociation de contrats et de demande de règlements, entraîner des temps d'arrêt coûteux et nuire à l'image de marque de l'entreprise.

Dans cet article de blog, nous analysons les données sur les menaces et les tendances liées aux attaques ciblant les API, afin de comprendre l'ampleur des risques et de présenter les meilleures pratiques pour les atténuer.