保険会社がヘルスケアエコシステムの API セキュリティにとって重要である理由

保険会社は臨床データと金融データの両方に確実にアクセスできるため、ヘルスケアエコシステムにおけるデータ共有の中心であり、その共有を行うためにアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）にますます依存するようになっています。 API を使用すると、ヘルスケア機関、保険会社、患者、その他のサードパーティ（電子カルテシステム、医療機器会社、医療情報交換など）の間でデータを共有できます。

相互運用性を高めることにより、患者のアウトカムと財務上の成果を向上させることができますが、トレードオフも生じます。特に、重要なコンプライアンス要件とセキュリティに関する考慮事項が挙げられます。サイバー犯罪者とアグリゲーターがこれらの機能を攻撃して悪用しており、それによって安全性とプライバシーの両方の問題が生じる可能性があります。

また、API への攻撃はサービスの中断を招く可能性があり、それによって健康保険の申し込みや請求処理に影響が生じ、ダウンタイムに伴う多大なコストが発生し、企業のブランドが損なわれます。

このブログ記事では、API への攻撃に関連する脅威データや傾向を分析して、リスクの程度を把握し、緩和のためのベストプラクティスを提示します。