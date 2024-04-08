为什么医疗支付方对整个医疗保健生态环境的 API 安全至关重要

凭借对临床数据和财务数据的强大访问能力，医疗支付方成为整个医疗保健生态环境中进行数据共享的纽带，并且他们日益依赖应用程序编程接口 (API) 来实现数据共享。API 使得在服务提供商、医疗支付方、患者和其他第三方（例如电子健康记录系统、医疗设备公司和健康信息交换机构）之间共享数据成为可能。

推动实现互操作性可以改善患者的治疗效果并提升财务业绩，但也需要做出取舍——特别是重要的合规性要求和安全考虑因素。网络犯罪分子和数据聚合商会对这些能力进行攻击和滥用，从而可能导致安全和隐私问题。

对于医疗支付方来说，通过 API 实施的攻击也可能会导致服务中断，从而影响健康保险年度投保和理赔操作，导致成本高昂的停机并损害公司品牌。

在本博文中，我们将分析与 API 攻击相关的威胁数据和趋势，以了解相关风险的程度并提供抵御风险的最佳做法。