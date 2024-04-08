Warum Kostenträger für die API-Sicherheit im gesamten Gesundheitswesen von entscheidender Bedeutung sind

Dank des zuverlässigen Zugriffs auf klinische und finanzielle Daten sind Kostenträger die Schnittstelle für die gemeinsame Nutzung von Daten im gesamten Gesundheitswesen – und dabei sie verlassen sich zunehmend auf APIs (Application Programming Interfaces, Programmierschnittstellen). APIs ermöglichen den Austausch von Daten zwischen Anbietern, Kostenträgern, Patienten und anderen Dritten wie elektronischen Patientenaktensystemen, Medizinprodukteunternehmen und Austauschplattformen von Gesundheitsinformationen.

Das Streben nach Interoperabilität ermöglicht bessere Ergebnisse für Patienten und aus finanzieller Sicht, bringt aber auch Nachteile mit sich – insbesondere in Bezug auf wichtige Complianceanforderungen und Sicherheitsaspekte. Cyberkriminelle und Aggregatoren greifen diese Funktionen an und missbrauchen sie, was sowohl zu Sicherheits- als auch zu Datenschutzproblemen führen kann.

Bei Kostenträgern können API-fähige Angriffe auch zu Serviceunterbrechungen führen, die sich auf offene Anmeldungs- und Anspruchsverfahren auswirken. Dies hat dann wiederum kostspielige Ausfallzeiten und Schäden für die Marke des Unternehmens zur Folge.

In diesem Blogbeitrag analysieren wir Bedrohungsdaten und Trends im Zusammenhang mit Angriffen auf APIs, um das Ausmaß der Risiken zu verstehen und Best Practices für deren Abwehr zu präsentieren.