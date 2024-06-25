Akamai, API 보안 두 배 강화

6월 24일, Akamai는 Noname Security 인수를 완료하고 API 보안강화를 위한 계획을 공유하게 되어 기쁘게 생각합니다. Akamai는 업계 최고의 API 보안 벤더사 중 하나인 Noname Security 인수로 역량을 가속해 증가하는 고객 수요와 시장 요구사항을 충족할 계획입니다.

이번 인수로 특히 API 트래픽 위치에서 인텔리전스를 확장하고 고객의 비즈니스, 통합, 배포 요구사항을 모두 수용할 수 있을 것으로 기대합니다.

Noname API Security와 Akamai API Security의 장점을 결합해 통합 제품을 만들고 있습니다. Akamai API Security.