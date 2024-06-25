A Akamai investe na segurança de APIs

Em 24 de junho, fechamos nossa aquisição da Noname Security e estamos felizes em compartilhar nossos planos para avançar na proteção de APIs. A Noname Security é um dos principais fornecedores de segurança de APIs do mercado, e essa aquisição acelerará nossa capacidade de atender à crescente demanda dos clientes e aos requisitos do mercado.

Especificamente, a Akamai poderá estender a inteligência entre locais de tráfego de APIs e acomodar quaisquer requisitos de negócios, integração ou implantação que nossos clientes possam ter.

Estamos integrando o melhor da segurança de APIs da Noname e da Akamai para criar um produto unificado: Akamai API Security.