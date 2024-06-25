Akamai、APIセキュリティを強化

6月24日、AkamaiはNoname Securityの買収を完了しました。APIの保護の強化を促進するための計画をお知らせできることを嬉しく思います。Noname Securityは市場でトップレベルのAPIセキュリティベンダーであり、この買収によって顧客の需要と市場の要求の増大に対応するAkamaiの能力が向上します。

具体的には、AkamaiはAPIトラフィックのある場所にインテリジェンスを拡張し、お客様のどのようなビジネス要件、統合要件、展開要件にも対応できるようになります。

現在、AkamaiはNoname API SecurityとAkamai API Securityの長所を組み合わせた統合製品、Akamai API Securityの開発を推進しています。