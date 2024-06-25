Akamai verbessert die API-Sicherheit
Am 24. Juni haben wir unsere Übernahme von Noname Security abgeschlossen und freuen uns, Ihnen unsere Pläne zur Verbesserung des Schutzes von APIs mitteilen zu können. Noname Security ist einer der führenden Anbieter von API-Sicherheitslösungen auf dem Markt. Daher werden wir mit dieser Übernahme die wachsende Kundennachfrage und Marktanforderungen schneller erfüllen können.
Insbesondere kann Akamai die Bedrohungsinformationen über alle API-Datenverkehrsstandorte hinweg erweitern und alle Geschäfts-, Integrations- oder Bereitstellungsanforderungen unserer Kunden erfüllen.
Wir integrieren das Beste von Noname API Security und Akamai API Security, um ein einheitliches Produkt zu schaffen: Akamai API Security.
Warum die API-Sicherheit so wichtig ist
Die Verwendung von APIs nimmt zu. Sie bestimmen unsere Welt und wie wir die Welt erleben. Jeden Tag kommunizieren unsere Lieblingsanwendungen mit verschiedenen APIs, damit wir die sozialen Medien nutzen, Einkäufe und Bankgeschäfte erledigen und die Sicherheitskamera am Haus prüfen können. Wir verwenden APIs, wenn wir von zu Hause aus mit den Anwendungen und Services unseres Unternehmens kommunizieren.
APIs werden weltweit in fast allen Branchen eingesetzt. Ihre zunehmende Verbreitung wird angetrieben durch Geschäftsinitiativen wie digitale Transformation, die Einführung von Mobilgeräten und Internet der Dinge (IoT) sowie Open Banking. APIs werden im B2B- und B2C-Bereich eingesetzt, um Geschäfte in unserer Wirtschaft zu ermöglichen. Fast jedes Unternehmen, das moderne Anwendungen entwickelt, verwendet dafür und für die unternehmensübergreifende Integration von Services APIs.
APIs sind für Angreifer attraktiv
Entsprechend gehören APIs zu den attraktivsten Vektoren für Angreifer. Daten von Akamai zeigen, dass API-Angriffe im Jahresvergleich um 109 % zunehmen. In einem Bericht von 2023 gaben 78 % der Kunden an, dass sie in den letzten 12 Monaten einen API-bezogenen Sicherheitsvorfall erlebt hatten. Die Sicherheit von APIs rückt immer mehr in den Vordergrund, und Akamai verbessert den API-Schutz für unsere Kunden.
Mit der Übernahme von Noname Security durch Akamai können wir das bereits beeindruckende Wachstum von 200 % bei der Kundennachfrage nach Akamai API Security noch weiter beschleunigen. Sowohl Akamai als auch Noname sind in diesem Bereich anerkannte Marktführer, und diese Übernahme verleiht uns die zusätzlichen Ressourcen, um zum Tempomacher für die API-Sicherheit zu werden.
Warum eine WAAP-Lösung nicht ausreicht
Webanwendungs- und API-Schutzplattformen (WAAP) spielen eine wichtige Rolle bei der Verteidigung von Webanwendungen und APIs vor Angriffsklassen wie denen der OWASP API Security Top 10. Aber sie allein sind keine Lösung des Problems.
Andere Anbieter wollen Ihnen weismachen, dass WAAPs alle Arten von API-Angriffen abwehren können. In Wirklichkeit bieten die meisten WAAP-Lösungen jedoch nicht die nötige Transparenz und Tiefe der API-Sicherheit, die zur Abwehr von Angriffen erforderlich ist, insbesondere bei Missbrauchsangriffen. Das liegt daran, dass eine WAAP-Lösung nicht über das kontextbezogene Bewusstsein verfügt, um den Austausch zwischen API-Anfragen und -Antworten zu verstehen.
Webanwendungen und APIs sind nicht dasselbe
Das überrascht nicht, da APIs anders funktionieren als Webanwendungen. Bei einer Webanwendung ist die Geschäftslogik verborgen, die Geschäftslogik einer API kann jedoch über das Internet zugänglich sein, sodass sie ausgenutzt werden kann. Ein Beispiel hierfür wurde in einem TechCrunch-Artikel vom Mai 2024 vorgestellt. Eine WAAP-Plattform hätte diesen Angriffstyp nicht abwehren können.
Das ist einer der Gründe, warum Akamai erhebliche Investitionen getätigt hat, um unsere API-Sicherheitslösung voranzubringen, und warum wir mit dieser jüngsten Übernahme weiterhin auf mehr Innovation und API-Schutz drängen.
Akamai API Security löst mehrere kritische Probleme
Akamai API Security adressiert viele der in der OWASP API Security Top 10 aufgeführten Angriffsarten, die zu Umsatzeinbußen, Rufschädigung, Offenlegung von Informationen und Compliance-Verstößen führen.
Unsere API-Sicherheitslösung behebt mehrere kritische Probleme, darunter die Transparenz der API-Landschaft, die Erkennung und Blockierung von Bedrohungen und Anomalien sowie das aktive Testen von APIs.
Transparenz der API-Landschaft
Wie heißt es so schön? Was Sie nicht sehen können, können Sie nicht schützen. Viele Unternehmen wissen nicht einmal, wie viele APIs sie tatsächlich haben, sodass ihr Risiko nur schwer beziffert werden kann. Akamai API Security beginnt mit der Beurteilung der Anzahl der APIs eines Kunden, und zwar nicht nur die aktiv genutzten, von denen er weiß, sondern auch die Legacy-, Shadow- oder Rogue-APIs, die er nicht kennt oder nicht sehen kann. Daten von Noname Security legen nahe, dass Kunden ihrer API-Sicherheitsplattform durchschnittlich 40 % mehr APIs in ihrer Umgebung entdecken, als sie ursprünglich erwartet hatten.
Erkennung und Blockierung von Bedrohungen und Anomalien
API Security nutzt maschinelles Lernen, um alle Arten von API-Schwachstellen und -Missbrauch zu erkennen und zu identifizieren, einschließlich Datenmanipulationen, Datenlecks, Fehlkonfigurationen, Richtlinienverstöße, Verhaltensanomalien und direkte API-Sicherheitsangriffe.
Aktives Testen von APIs
„Shift left“-Tests sind eine wichtige Komponente der Anwendungsentwicklung, die von Anfang an für Sicherheit sorgt. Bisher war es jedoch nicht möglich, APIs während der Entwicklung zu testen. Mit API Security können wir API-Tests in die CI/CD-Pipeline integrieren, um sicherzustellen, dass Probleme behoben werden, bevor die API für die Produktion freigegeben wird.
Der Mehrwert von Noname
Die Übernahme von Noname Security, einem der Marktführer im Bereich API-Sicherheit, wird den Schutz, den Akamai API Security unseren Kunden bietet, direkt erweitern. Mit der breiten Palette an Integrationen und Einsatzmöglichkeiten von Noname können wir nun Unterstützung für die gesamte Anbieterlandschaft bereitstellen.
Akamai API Security kann die API-Umgebung unabhängig davon schützen, ob ein Unternehmen Cloud-, Edge-native, On-Premise- oder andere Plattformen nutzt. Mit der Ergänzung der Noname-Lösung verfügt Akamai über die nötige Reichweite und Abdeckung, um Kunden in allen Umgebungen einen umfassenden API-Schutz zu bieten.
Außerdem freuen wir auf folgende zusätzliche Funktionen:
Flexible Bereitstellungsmöglichkeiten – schnelle Bereitstellung über in der Cloud gehostete, selbst gehostete, hybride und verteilte Instanzen
Kritische Funktionen für Unternehmen – umfasst rollenbasierte Zugriffskontrolle, Self-Service-Konfiguration, CI/CD-Integration, Dashboards und erweiterte automatisierte Antworten
Keine Probleme mit Datengrenzen – analysiert die Daten des Angriffs im Arbeitsspeicher, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Daten niemals Ihre Umgebung verlassen
Mehr Integrationen – bietet die branchenweit umfassendste Sammlung von Integrationen, einschließlich NGINX, AWS, Azure, F5, Apigee, MuleSoft, GCP und viele mehr; die Integration mit Ihren bestehenden Lösungen ist wichtig, und so wird eine umfassende Abdeckung gewährleistet
Robuste API-Tests – konzentriert sich auf das Auffinden und Beheben von in die CI/CD-Pipeline integrierten API-Sicherheitslücken (während der Entwicklungsphase des Softwareentwicklungszyklus), bevor sie ausgenutzt werden können
Wir bündeln unsere Stärken in einem Produkt
Wie bereits erwähnt, planen wir, unsere aktuellen API-Sicherheitsinnovationen mit der Sicherheitslösung von Noname zu kombinieren. Diese einheitliche Lösung bietet Kunden in allen Umgebungen umfassenden API-Schutz.
Unser Integrationsprozess wird sich auf drei Bereiche konzentrieren:
Verbindung vom Edge-Netzwerk von Akamai
Verbindung zu App & API Protector
Threat Intelligence
Verbindung von der Edge-Plattform von Akamai
Akamai betreibt eines der größten privaten Netzwerke der Welt. Von dieser Plattform werden die meisten unserer Services bereitgestellt, einschließlich unserer marktführenden Sicherheitsservices (wie App & API Protector und die DDoS-Schutzplattform Prolexic), unseres marktführenden Netzwerk zur Inhaltsbereitstellung (CDN) und unsere Public-Cloud-Services. Unsere Unternehmenskunden wissen es zu schätzen, dass Services direkt von unserer Plattform aus genutzt werden können. Daher werden wir Noname in unser Netzwerk integrieren, um die Bereitstellung zu vereinfachen. Wir gehen davon aus, dass die Integration drei Wochen nach der Übernahme abgeschlossen sein wird.
Verbindung zu App & API Protector
App & API Protector ist die beste WAAP-Plattform der Branche, was durch die Ernennung zum 2024 Customers' Choice for Cloud WAAP im fünften Jahr in Folge von Gartner® Peer Insights™ und durch andere Analystenbewertungen belegt wird. Diese Verbindung ermöglicht es, dass die von Noname generierte Verhaltensinformationen WAAP-Regeln in App & API Protector auslöst, um die Verbindung automatisch zu blockieren.
Threat Intelligence
Akamai erfasst und analysiert täglich mehr als 788 Terabyte an Daten. All diese Daten werden durch die enorme Menge an Angriffen generiert, die wir bei den von uns betreuten Kunden, die überwiegend Unternehmen sind, beobachten (wir beobachten jedes Quartal mehr als 12 Milliarden Web-Angriffe). Diese Daten und die Arbeit von über 200 Sicherheitsforschern liefern uns unglaubliche Bedrohungsinformationen. Wir werden diesen Datenfeed in Akamai API Security integrieren, wie wir es bei allen unseren Produkten tun.
Mehr erfahren
Wir blicken optimistisch auf die Zukunft von Akamai API Security und sind zuversichtlich, dass wir unsere Kunden umfassend schützen können. Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Sie bei Ihren API-Sicherheitsanforderungen unterstützen können.