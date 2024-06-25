Akamai verbessert die API-Sicherheit

Am 24. Juni haben wir unsere Übernahme von Noname Security abgeschlossen und freuen uns, Ihnen unsere Pläne zur Verbesserung des Schutzes von APIs mitteilen zu können. Noname Security ist einer der führenden Anbieter von API-Sicherheitslösungen auf dem Markt. Daher werden wir mit dieser Übernahme die wachsende Kundennachfrage und Marktanforderungen schneller erfüllen können.

Insbesondere kann Akamai die Bedrohungsinformationen über alle API-Datenverkehrsstandorte hinweg erweitern und alle Geschäfts-, Integrations- oder Bereitstellungsanforderungen unserer Kunden erfüllen.

Wir integrieren das Beste von Noname API Security und Akamai API Security, um ein einheitliches Produkt zu schaffen: Akamai API Security.