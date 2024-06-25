Akamai double la mise sur la sécurité des API

Le 24 juin, nous avons finalisé l'acquisition de Noname Security, et nous sommes ravis de partager nos initiatives pour faire progresser la protection des API. Noname Security est l'un des principaux fournisseurs de sécurité des API du secteur. Son acquisition accélérera notre capacité à répondre à la demande croissante des clients et aux exigences du marché.

Plus précisément, Akamai sera en mesure d'étendre les informations collectées à tous les sites de trafic d'API et de répondre à toutes les exigences de nos clients en matière d'activité, d'intégration ou de déploiement.

Nous intégrons le meilleur de la solution de sécurité des API de Noname et d'Akamai API Security pour créer un produit unifié : Akamai API Security.