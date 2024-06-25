Akamai 加大对 API Security 的投资力度

我们已于 6 月 24 日完成对 Noname Security 的收购，并很高兴能分享推进 API 保护的后续计划。Noname Security 是市场主流 API 安全供应商之一，此次收购将加速我们的能力升级，从而更好地满足不断增长的客户与市场需求。

具体而言，Akamai 将能够使情报扩展到 API 流量位置，并满足客户在业务、集成或部署方面的任何需求。

我们正在将 Noname API Security 与 Akamai API Security 中最出色的功能整合在一起，打造一款统一的产品：Akamai API Security。