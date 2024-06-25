Akamai 加大对 API Security 的投资力度
我们已于 6 月 24 日完成对 Noname Security 的收购，并很高兴能分享推进 API 保护的后续计划。Noname Security 是市场主流 API 安全供应商之一，此次收购将加速我们的能力升级，从而更好地满足不断增长的客户与市场需求。
具体而言，Akamai 将能够使情报扩展到 API 流量位置，并满足客户在业务、集成或部署方面的任何需求。
我们正在将 Noname API Security 与 Akamai API Security 中最出色的功能整合在一起，打造一款统一的产品：Akamai API Security。
为什么说 API 安全性极其重要
API 的使用呈爆炸式增长。API 为这个世界的发展提供了强大推动力，也让我们的体验得到了增强。当我们每天使用自己的设备时，我们常用的应用程序都在与多个 API 进行通信，以完成从社交媒体、购物、银行到查看孩子情况的一切事情。在家办公时，我们也会使用 API 与公司的应用程序和服务进行通信。
在数字化转型、移动和物联网 (IoT) 的采用以及开放银行等商业举措的推动下，API 几乎用在了全球所有垂直行业中。API 在 B2B 和 B2C 领域得到广泛应用，推动整个行业实现快速业务增长。几乎所有编写现代应用程序的企业都使用 API 来为这些应用程序提供支持，并实现跨企业的服务集成。
API 对攻击者极具诱惑力
因此，API 成为了对攻击者极具诱惑力的目标之一。Akamai 研究数据显示，API 攻击正在以年同比 109% 的速度增长。在一份 2023 年的报告中，78% 的客户表示自己在过去 12 个月内遭遇过一次 API 相关安全事件。API 安全性的优先级别正在日益提高，而 Akamai 正在加大对客户 API 保护产品的投资。
Akamai 收购 Noname Security 之后，客户对 Akamai API Security 的需求在本已非常惊人的 200% 增长率基础之上将进一步加速。Akamai 和 Noname 都是该领域公认的领军企业，此次收购将使我们的能力得到进一步增强，帮助我们成为 API 安全性赛道的领跑者。
为什么说仅有 WAAP 解决方案还不足够
网络应用程序和 API 保护 (WAAP) 平台发挥着重要的作用，有助于保护 Web 应用程序和 API 免受各类攻击，例如 OWASP 10 大 API 安全风险中所列攻击。但是，它们并不能完全解决问题。
其他一些供应商可能会说服您相信 WAAP 可以解决所有类型的 API 攻击，但现实是，大多数 WAAP 解决方案无法提供抵御攻击（尤其是滥用攻击）所需的监测能力和 API 安全性深度。这是因为 WAAP 解决方案缺乏上下文感知能力，无法理解 API 请求和响应之间的完整对话。
Web 应用程序和 API 并不相同
这并不让人意外，因为 API 的运行方式与 Web 应用程序有所不同。在 Web 应用程序中，其背后的业务逻辑是隐藏起来的，但 API 的业务逻辑则可能会在互联网上直接公布，这样就容易被滥用。相关案例曾在 TechCrunch 于 2024 年 5 月发布的一篇文章中有所阐述。WAAP 平台无法抵御这一类型的攻击。
基于这一原因，再加上其他因素的推动，Akamai 对 API 安全解决方案进行了重要投资，并借最近这次收购的东风，继续促进更具创新性的 API 保护发展。
Akamai API Security 可以解决多个关键问题
Akamai API Security 可以解决《开放全球应用程序安全项目 (OWASP) 十大 API 安全风险》中所列许多类型的攻击，这些攻击会导致收入损失、信誉下降、信息泄露和不合规。
我们的 API Security 解决方案可以解决多个方面的关键问题，包括 API 安全状况监测能力、检测和阻止威胁与异常，以及主动测试 API。
API 安全状况监测能力
就像老话所说：您无法保护看不见的资产。许多公司并不清楚自己真正有多少个 API，也就很难量化风险。Akamai API Security 首先会清点客户拥有的 API 总数，不仅识别已知且活跃的 API，还能全面摸排未知或隐蔽的遗留、影子或恶意 API。Noname Security 的数据表明，他们的 API Security 平台客户在各自环境中发现的 API 数量比最初预期数量平均高出 40%。
检测和阻止威胁和异常
API Security 利用机器学习技术检测并识别各类 API 漏洞和滥用行为，包括数据篡改、数据泄露、配置错误、策略违规、行为异常以及直接遭受的 API 安全攻击。
主动检测 API
左移测试是应用程序开发的一个关键组成部分，可以从一开始就提升安全性。但迄今为止，仍然无法对正在开发中的 API 进行测试。有了 API Security，我们就可以将 API 测试纳入到 CI/CD 管道中，从而确保在将 API 投入生产之前解决问题。
Noname 创造的附加价值
随着 API 安全领域市场领导者之一 Noname Security 的加入，Akamai API Security 为客户提供的安全防护范围将迅速得到扩展。凭借 Noname 广泛的集成和部署选项，我们现在能够提供覆盖整个供应商环境的支持。
无论企业使用的是云端、边缘原生、本地还是其他供应商平台，Akamai API Security 都能确保 API 环境的安全。随着 Noname 解决方案的加入，Akamai 将具备所需触达范围与服务覆盖面，为各类环境中的客户提供全面的 API 防护。
同样，我们很高兴能够增加：
灵活的部署功能——跨云托管、自托管、混合型和分布式实例快速完成部署
关键企业功能——包括基于角色的访问控制、自助配置、CI/CD 集成、仪表板及高级自动响应
避免数据边界难题——对攻击内存的数据进行分析，确保您的数据绝对不会流出您的环境
更多集成选项——提供业界最全面的集成选项，覆盖 NGINX、AWS、Azure、F5、Apigee、MuleSoft、GCP 等等。鉴于客户部署安全产品时，最担心的便是与现有技术的集成，这一解决方案恰好可以确保实现全面覆盖
强大的 API 测试功能——集中力量查找和修补软件开发生命周期的开发阶段 CI/CD 管道中的 API 安全漏洞，在攻击者利用它们发起攻击之前将其消除
集所有优势功能于一身的产品
如前所述，我们的计划是将当前的 API 安全创新与 Noname 安全解决方案结合在一起。统一后的解决方案将为所有环境中的客户提供全面的 API 保护。
在集成过程中，我们将重点关注三个方面：
从 Akamai 边缘网络发起的连接
与 App API Protector 建立的连接
威胁情报
从 Akamai 边缘平台发起的连接
Akamai 运营的专用网络规模在全球范围内都不遑多让。我们的大多数服务都在该平台上交付，包括我们市场领先的安全服务（例如，App 和 API Protector 以及 Prolexic DDoS Protection）、内容交付网络 (CDN)，以及公有云服务。我们的企业客户对直接在平台上使用服务的便利性深表赞赏，因此我们会将 Noname 集成到我们的网络中以方便部署。预计此次集成将在收购完成后的三周内推进完毕。
与 App API Protector 建立的连接
App & API Protector 是业界领先的 WAAP 平台，在 Gartner® Peer Insights™ 和其他分析师评审中连续 5 年荣获 2024 年云端 WAAP 领域的“客户之选”称号。这一连接将使 Noname 生成的行为情报能够在 App & API Protector 中触发 WAAP 规则，从而自动阻止连接。
威胁情报
Akamai 每天都会收集并分析超过 788 TB 的数据。所有这些数据都由大量攻击生成，主要涉及到我们所服务的企业客户群体（我们每个季度观察到的 Web 攻击量超过了 120 亿次）。我们有超过 200 位安全研究人员对这些数据进行处理，为我们提供了极为精准的威胁情报。如同其他所有产品一样，我们还准备将这一数据源集成到 Akamai API Security 之中。
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我们对 Akamai API Security 的未来非常乐观，并且相信我们有能力为客户提供全面保护。 联系我们以详细了解我们将如何助力满足您的 API 安全需求。